Huawei та Viber розширять партнерство після успіху месенджера в AppGallery

Компанія Huawei розширює співпрацю з Viber після успіху месенджера у фірмовому магазині додатків AppGallery. Viber був одним із перших, хто приєднався до AppGallery.

Додаток для обміну повідомленнями Viber є одним з найпопулярніших месенджерів не лише в Україні, але й у всьому світі. Сьогодні він працює у 190 країнах і пропонує голосові та відеодзвінки, обмін текстовими повідомленнями у приватних та групових чатах та інші послуги.

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Чого чекати користувачам

Як стало відомо, за 18 місяців із моменту появи Viber в AppGallery месенджер завантажили понад 62 мільйони разів. У п'ятірку лідерів за кількістю користувачів входить і Україна. Тому Huawei продовжує співпрацю з Viber, аби покращити взаємодію з користувачами.

Одним із факторів успіху Viber в AppGallery стала готовність компанії прийняти стратегію Huawei "Global+Local", спрямовану на розвиток відносин із постачальниками додатків, чиї рішення надають людям якісні, орієнтовані на місцеві особливості послуги.

Чимало популярних додатків пропонують глобальні послуги, але вони не завжди синхронізовані з потребами локальних користувачів. Компанія Viber із її вражаючим глобальним охопленням тісно співпрацювала з нами, щоб задовольнити особливі потреби клієнтів там, де вони знаходяться. І це принесло величезні дивіденди. Бренд Viber є прикладом для наслідування для інших постачальників додатків в AppGallery,

— коментує Дерек Ю (Derek Yu), віцепрезидент Huawei у регіоні CEE & Nordic у підрозділі Huawei Consumer Business Group.

У межах партнерства Viber випустив кастомізоване оновлення своєї програми. Користувачі, які завантажили останню версію Viber в AppGallery, отримають безплатний доступ до всіх наборів стікерів.

Партнерство також прокоментували й у компанії Viber:

Ми дуже раді, що нашим партнером став Huawei, провідний гравець ринку. Також приємно, що клієнтам компанії подобається наш додаток. Згідно з даними завантажень Viber, наші зусилля виправдовують себе, а партнерство дає результати. Ми впевнені, що у нашої співпраці велике майбутнє,

— сказав Атанас Райков, директор з розвитку бізнесу Rakuten Viber.