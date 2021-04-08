Huawei серед лідерів: компанія звітує про діяльність в Україні та рекордні прибутки

Компанія Huawei розповіла про результати діяльності на українському ринку, зокрема розкрила дані про статистику продажів носимих пристроїв, прибутки та найпопулярніші девайси.
Підрозділ Huawei Consumer Business Group в Україні продемонстрував значні результати. Так, постачання носимих пристроїв Huawei в Україні за минулий рік зросло на 51 відсоток.
Досягнення Huawei в Україні за останній рік
Сьогодні компанія Huawei входить до п’ятірки найпопулярніших брендів розумних годинників і браслетів в Україні, а її продукцію можна придбати у понад 1 000 українських магазинів техніки.
- Годинник Watch Fit, який представили восени 2020 року, став лідером продажів в Україні у категорії розумних годинників наприкінці лютого 2021 року. Ґаджет оснастили великою кількістю фітнес-функцій: можна виміряти кисень в крові, частоту серцевих скорочень, проаналізувати стрес і сон, робити дихальні вправи для розслаблення організму. Однією з особливостей, якими годинник вирізняється серед конкурентів, є анімовані програми тренування, які показують користувачеві, як правильно робити вправи.
- Ми вже писали про початок продажів нового покоління бездротових навушників Huawei Freebuds 4i. За словами компанії, перша партія уже повністю розпродана партнерам, хоча реліз відбувся зовсім нещодавно – 5 квітня. Навушники з'явилися у понад 700 магазинах електроніки України.
- Не забули й про ноутбуки, на ринку яких Huawei присутня уже 5 років. У 2020 році компанія успішно запустила продаж ноутбуків серії D. Одразу після запуску у серпні 2020 року моделі Matebook 15 та Matebook 14 стали хітом продажів в Україні в категорії ПК, посівши першу та четверту сходинки рейтингу відповідно. А у 2021 році Huawei розширив серію ноутбуків в Україні та у квітні випускає оновлений MateBook X Pro 2021.
А що у світі?
- На фоні стрімкого розповсюдження 5G-технологій по всьому світу і смартфонів з їх підтримкою, аналітична компанія Strategy Analytics публікує звіт про обсяги продажів 5G-смартфонів: Huawei очолює рейтинг виробників у 2020 році, випустивши 78,2 мільйона пристроїв, і зайнявши таким чином 29 відсотків світового ринку.
- Водночас компанія прагне до єдиного "інтелектуального досвіду користування пристроями в усіх сценаріях". Мова йде про створення цілої екосистеми різноманітних пов'язаних ґаджетів у сферах розумного дому, офісу, догляду за здоров'ям, подорожей, розваг та іншого.
- Що стосується системи розумного дому HiLink, виробник повідомляє про залучення понад 600 популярних брендів побутової техніки та охоплення 3 000 продуктів. Додаток AI Life встановлено на понад 400 мільйонів пристроїв. Ним активно користуються понад 54 мільйони осіб, відправляючи 1,08 мільярда запитів щодня.