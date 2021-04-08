Huawei серед лідерів: компанія звітує про діяльність в Україні та рекордні прибутки

Компанія Huawei розповіла про результати діяльності на українському ринку, зокрема розкрила дані про статистику продажів носимих пристроїв, прибутки та найпопулярніші девайси.

Підрозділ Huawei Consumer Business Group в Україні продемонстрував значні результати. Так, постачання носимих пристроїв Huawei в Україні за минулий рік зросло на 51 відсоток.

Досягнення Huawei в Україні за останній рік

Сьогодні компанія Huawei входить до п’ятірки найпопулярніших брендів розумних годинників і браслетів в Україні, а її продукцію можна придбати у понад 1 000 українських магазинів техніки.

Годинник Watch Fit, який представили восени 2020 року, став лідером продажів в Україні у категорії розумних годинників наприкінці лютого 2021 року. Ґаджет оснастили великою кількістю фітнес-функцій: можна виміряти кисень в крові, частоту серцевих скорочень, проаналізувати стрес і сон, робити дихальні вправи для розслаблення організму. Однією з особливостей, якими годинник вирізняється серед конкурентів, є анімовані програми тренування, які показують користувачеві, як правильно робити вправи.

Ми вже писали про початок продажів нового покоління бездротових навушників Huawei Freebuds 4i. За словами компанії, перша партія уже повністю розпродана партнерам, хоча реліз відбувся зовсім нещодавно – 5 квітня. Навушники з'явилися у понад 700 магазинах електроніки України.

Не забули й про ноутбуки, на ринку яких Huawei присутня уже 5 років. У 2020 році компанія успішно запустила продаж ноутбуків серії D. Одразу після запуску у серпні 2020 року моделі Matebook 15 та Matebook 14 стали хітом продажів в Україні в категорії ПК, посівши першу та четверту сходинки рейтингу відповідно. А у 2021 році Huawei розширив серію ноутбуків в Україні та у квітні випускає оновлений MateBook X Pro 2021.

А що у світі?

На фоні стрімкого розповсюдження 5G-технологій по всьому світу і смартфонів з їх підтримкою, аналітична компанія Strategy Analytics публікує звіт про обсяги продажів 5G-смартфонів: Huawei очолює рейтинг виробників у 2020 році, випустивши 78,2 мільйона пристроїв, і зайнявши таким чином 29 відсотків світового ринку .

. Водночас компанія прагне до єдиного "інтелектуального досвіду користування пристроями в усіх сценаріях". Мова йде про створення цілої екосистеми різноманітних пов'язаних ґаджетів у сферах розумного дому, офісу, догляду за здоров'ям, подорожей, розваг та іншого.

Що стосується системи розумного дому HiLink, виробник повідомляє про залучення понад 600 популярних брендів побутової техніки та охоплення 3 000 продуктів. Додаток AI Life встановлено на понад 400 мільйонів пристроїв. Ним активно користуються понад 54 мільйони осіб, відправляючи 1,08 мільярда запитів щодня.

Загалом у 2020 році Huawei увійшла до ТОП-3 компаній за показниками продажів у категорії носимих пристроїв, збільшивши частку ринку на 50,7 відсотка та продала 43,5 мільйона носимих пристроїв у всьому світі.