З приходом Джо Байдена багато хто очікував на послаблення стосунків між Китаєм та США. Однак, Адміністрація Байдена вже дала зрозуміти, що вони планують зберегти загальний вектор політики між країнами. Але при цьому у відомстві натякають на необхідність більш вибіркового застосування санкцій.

Тож компанія Huawei, яка сильно постраждала від санкцій з боку США, сподівається на послаблення у стосунках. Зокрема, в частині можливості закупівлі компонентів американського походження.

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Про це заявив віцепрезидент американського представництва Huawei Technologies Тім Денкс.

Що планує Huawei

Керівництво китайського гіганта сподівається вступити в переговори з Джозефом Байденом, при чому в обхід офіційного Пекіна, оскільки вважає проблему санкцій проти Huawei відокремленою від загального зовнішньополітичного порядку.

Представники компанії переконані, що в діалозі з новою владою США зможуть виробити взаємовигідні умови співпраці з американськими компаніями.

Як каже Тім Денкс, завдання-мінімум, – це домогтися дозволу на право закуповувати товари американських компаній і використовувати належні їм технології.

Окрім того, в переговорах (якщо вони відбудуться) планують обговорити ще питання про долю фінансового директора Huawei Мен Ваньчжоу, яка з грудня 2018 року перебуває в Канаді під домашнім арештом. Її затримали на вимогу американської влади, зараз вона очікує екстрадиції в США.