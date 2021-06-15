Новий яскравий дисплей

Завдяки дизайну FullView, який є візитівкою всієї лінійки продуктів Huawei MatePad, новий 10,4-дюймовий планшет забезпечує захопливі візуальні ефекти. Екран зі співвідношенням сторін 16:9,6 і тонкими рамками покриває 84% фронтальної поверхні.

Він точно відтворює 100% колірного охоплення sRGB і вирізняється чудовою деталізацією завдяки роздільній здатності 2000 x 1200 і щільності 225 пікселів на дюйм.

Розроблена Huawei технологія поліпшення зображення Huawei ClariVu використовує алгоритмічний підхід до оптимізації якості зображення, динамічно адаптуючи насиченість кольорів і різкість до типу контенту, що переглядається.

Планшет отримав сертифікат Low Blue Light від компанії TÜV Rheinland, який підтверджує низький рівень синьої складової підсвічування екрана.

Швидкий і продуктивний

Чипсет Kirin 820, створений за 7-нм техпроцесом, забезпечує високу швидкість роботи. 8-ядерний процесор із тактовою частотою до 2,36 ГГц без проблем підтримує деякі з найвимогливіших до продуктивності програм і режим багатозадачності.

Вбудований графічний процесор Mali-G57 забезпечує плавну роботу під час ігрового процесу, відтворення відео тощо. Нейроморфний процесор (NPU) на базі архітектури Da Vinci забезпечує на 73% вищу обчислювальну продуктивність штучного інтелекту, ніж попереднє покоління. Відтак новий планшет ліпше розпізнає умови фотозйомки, створює колажі, рахує калорійність страв і ще багато іншого.

Huawei MatePad також підтримує Wi-Fi 6 для забезпечення максимальної швидкості завантаження у 2 400 Мбіт/с для безбуферної потокової передачі відео й швидкого передавання файлів.

Мультимедійні можливості

Відтворення високоякісного звучання досягається завдяки аудіосистемі від Harman Kardon із чотирма динаміками. Вона оптимізована на рівні чипа та підтримує виведення мультиканального звуку.

із чотирма динаміками. Вона оптимізована на рівні чипа та підтримує виведення мультиканального звуку. Нова технологія Huawei Histen 6.1 забезпечує відтворення просторового 3D-аудіо, а вбудований еквалайзер дозволяє користувачам отримати повний контроль над прослуховуванням музики.

забезпечує відтворення просторового 3D-аудіо, а вбудований еквалайзер дозволяє користувачам отримати повний контроль над прослуховуванням музики. Режим посилення басів Bass Booster інтелектуально аналізує джерело звуку та оптимізує гучність й інші параметри. Режим Natural mode забезпечує відтворення оригінального звуку без викривлень.

Синергія з універсальною екосистемою Huawei

В App Multiplier доступні дві нові функції. Розмір вікна додатка можна змінити, перетягуючи лінію розмітки до середини екрана. Крім того, користувачі можуть встановити режим екрана за замовчуванням для кожного додатка, сумісного з App Multiplier.

Наприклад, додатки для читання електронних книжок відтепер можна налаштувати для відтворення в повномасштабному режимі за замовчуванням, тоді як системи обробки текстів можна переглядати на розділеному екрані.

Додаток MeeTime підтримує відеодзвінки у HD-форматі і технологію оптимізації зображення, що поліпшує яскравість в умовах слабкого освітлення. Технологія надвисокої роздільної здатності Super Resolution Technology поліпшує якість відео, компенсуючи втрати якості зображення при нестабільному зв’язку.

Фотогалерея Cross Device Photo Gallery на базі розподіленої технології Huawei дозволяє зручно керувати галереєю на різних пристроях Huawei. Ця функція поєднує усі галереї, зареєстровані в Huawei ID, та дозволяє отримати доступ до всього медіаконтенту з єдиного гаджета.

Користувачі можуть легко переглядати й завантажувати всі файли з єдиного пристрою, а також використовувати функцію Search для швидкого пошуку необхідних фото та відео, де б вони не зберігалися.

Ціна та доступність

Huawei MatePad у "Сірому" кольорі (Midnight Grey) з’явиться в Україні вже з 15 червня. Рекомендована вартість планшета – 8 999 грн.