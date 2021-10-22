Huawei представила смартфон для молоді Nova 9 з акцентом на камері

Huawei анонсувала вихід нового смартфона з потужною системою камер Nova 9. Ґаджет отримав флагманські характеристики, зокрема екран з частотою оновлення до 120 Гц.

Смартфон буде продаватися у двох кольорах: зоряно-блакитному (Starry Blue) та чорному. Поки невідомо, коли почнуть продажі в Україні, проте оформивши попереднє замовлення, покупці отримають навушники FreeBuds 4 у подарунок.

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Характеристики Huawei nova 9

Дисплей OLED на 6.57 дюйма з частотою оновлення кадрів до 120 Гц.

Роздільна здатність: FHD+ 2340х1080 пікселів.

Процесор – восьмиядерний Qualcomm Snapdragon 778G 4G.

Працює новинка з оболонкою EMUI 12.



Huawei nova 9 / Фото Huawei

Оперативної пам'яті 8 гігабайтів, постійної – 128 гігабайтів.

Акумулятор на 4300 mAh.

Присутня надшвидка зарядка Huawei SuperCharge 66 Вт.

Смартфон підтримує Bluetooth 5.2 і має роз'єм USB Type-C.

А от стандартного виходу для навушників немає. Його роль виконує все той же USB Type-C. Для дротових навушників знадобиться перехідник.

Важить смартфон близько 175 грамів.

Huawei nova 9 / Фото Huawei

Камера

Камера Ultra Vision є центральним акцентом смартфона. Заявлено кращі знімки та відео вночі, панорамні фото, портретний режим та запис відео у 4K, безперервний запис відео з фронтальної та основної камер та можливість керування камерою дистанційно та велику кількість різноманітних режимів, орієнтованих на відеоблогінг.



Камера Huawei nova 9 / Фото Huawei

Основний блок представлений 4 камерами з фазовим автофокусом:

50-мегапіксельна,

8-мегапіксельна ультраширококутна,

макрокамера,

камера глибини різкості.

Фронтальна камера має 32 мегапікселі й підтримує зйомку ультраповільного відео.



Huawei nova 9 / Фото Huawei

Також він має великий 1/1,56-дюймовий сенсор та RYYB CFA з вищою світлочутливістю, що поглинає на 40 відсотків більше світла у порівнянні зі стандартним RGGB-сенсором. Це дозволяє робити високоякісні фото та відео навіть за умов слабкого освітлення. За словами компанії, яскраві частини зображення виходять не засвітленими, а темні — чіткішими та деталізованішими.

Технологія XD Fusion Engine у смартфоні Huawei nova 9 застосовує складні техніки обчислювальної фотографії для покращення якості та деталізації зображення. Для зйомки динамічних і нерухомих кадрів можна застосувати інтелектуальне розпізнавання знімків (AI Snapshot recognition), що забезпечує високу чіткість.