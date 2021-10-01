Одним з головних завдань бізнесу будь-якого розміру є привернення уваги потенційних клієнтів до себе чи свого бренду. Оскільки 93% споживачів зізнаються, що онлайн-відгуки впливають на їхнє рішення про купівлю, існує потреба забезпечити потенційних покупців доступом до необхідної їм інформації щоразу, коли вони її шукають.

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Huawei Business Connect орієнтується на власників бізнесу усіх форм та розмірів, від локальних магазинів до великих підприємств. Це безкоштовна платформа бізнес-послуг, яка:

робить бізнеси легкодоступними для споживачів, які шукають інформацію онлайн;

дозволяє власникам бізнесів легко керувати всією важливою інформацією про підприємство, такою як назва та сфера діяльності, час роботи, місце розташування, фотографії тощо, на одній простій у використанні платформі;

дозволяє клієнтам залишати відгуки, а компанії – відповідати на них;

дозволяє компаніям публікувати продукти, події, пропозиції та рекламні акції для взаємодії із потенційними клієнтами;

дозволяє додавати відомості про продукти та послуги, включно із зображеннями та цінами, з можливістю скерування на попередньо встановлені посилання для придбання/бронювання;

пропонує потужний аналіз даних, який виявляє тенденції і підвищує ефективність реклами.

Бізнеси також можуть отримати вигоду від збільшення онлайн-присутності та трафіку від інших мобільних сервісів Huawei.

Так, приєднання до Business Connect дозволить відображати компанії у таких сервісах, як пошукова система Petal Search, інструмент навігації Petal Maps і рекламна платформа Huawei Ads. Це надає доступ до потенційних 580 мільйонів активних користувачів у більш ніж 170 країнах.

Що доступно бізнесу на платформі

Після реєстрації у Business Connect власники бізнесів можуть керувати основною інформацією, яку бачать клієнти. Водночас усі оновлення автоматично синхронізуються з іншими додатками Huawei, аби дані залишалися актуальними на різних платформах без потреби оновлювати їх вручну. Профіль Business Connect також можна публікувати в соціальних мережах для розширення онлайн-присутності.

Крім того, компанії можуть залучати потенційних клієнтів, публікуючи інформацію про події, рекламні акції тощо. А клієнти, які натискають на ці посилання, скеровуються на попередньо налаштовану вебсторінку для онлайн-бронювання, розміщення замовлення чи отримання додаткової інформації. Таким чином залучається додатковий трафік на вебсайти компаній.