Дизайн

Як повідомляє виробник, під час розробки нових навушників дизайнери надихалися всесвітньо відомим пляжем із чорним піском в Ісландії – кейс та самі навушники нагадують гладеньку гальку. На старті продажів FreeBuds 4i будуть представлені у чорному та білому кольорах.

Зарядний чохол HUAWEI FreeBuds 4i отримав компактні розміри, щоб легко поміщатися в долоні. Самі ж навушники пройшли, як повідомляє HUAWEI, «тисячі раундів тестів комфорту», щоб втілитись саме в тій формі, яка підійде для довготривалого комфортного носіння.

Звучання

HUAWEI FreeBuds 4i призначені для задоволення музичних потреб користувача в різних жанрах музики. Великий 10-міліметровий електродинамічний драйвер та чутлива діафрагма з полімерного композиту забезпечує багатство та збалансованість звучання, потужні баси та відчутні деталі.

Батарея

В арсеналі нових навушників також заявлена батарея високої щільності, завдяки чому з вимкненим шумозаглушенням FreeBuds 4i обіцяють до 10 годин прослуховування музики без підзарядки від чохла, а в режимі голосового виклику – 6,5 години. Зарядний чохол збільшить час використання до 22 та 14 годин відповідно.

Якщо ж увімкнути функцію приглушення шуму, ви отримуєте 7,5 години безперервного відтворення музики та 5,5 години голосового виклику.

Але це ще не все. Навушники підтримують швидке заряджання. 10 хвилин живлення від мережі забезпечать 4 години роботи. Таким чином, якщо ви раптово забудете проконтролювати залишок заряду, його можна швидко відновити, навіть коли ви перебуваєте поза домом.

Активне приглушення шуму

HUAWEI FreeBuds 4i виявляють навколишній шум через вбудовані мікрофони та генерують зворотну звукову хвилю для зменшення шумів. Алгоритм націлений на типові сценарії, такі як жвавий торговий центр, гучний громадський транспорт, залізничний вокзал, офіс або людський голос.

Нове покоління фірмових навушників HUAWEI також має спеціальний режим «прозорості», що дозволяє користувачам чути навколишнє оточення, не знімаючи навушників. Натиснувши та утримуючи навушник, система перемкнеться між режимом «прозорості» і режимом активного шумозаглушення.

Система з двома мікрофонами, які мають конструкцію у вигляді трубок з прорізами, у поєднанні з приглушенням шуму на основі штучного інтелекту ефективно зменшує шум від вітру надворі. Таким чином, фільтруються навколишні звуки, щоб співрозмовник чув лише ваш голос.

Функції

Крім усього іншого, HUAWEI FreeBuds 4i забезпечують приємний досвід взаємодії завдяки сенсорному управлінню. Користувачі можуть легко керувати відтворенням музики, голосовим викликом і перемикати режими приглушення шуму чи «прозорості» за допомогою жестового дотику.

При сполученні зі смартфоном інформація про батарею навушників буде відображатися на вашому пристрої.

Huawei FreeBuds 4i підключаються до будь-яких пристроїв на iOS, Android та Windows.

Ціна

Продажі новинки в Україні розпочнуться вже з 5 квітня. Модель буде представлена у двох кольорах — «Білому» (Ceramic White) та «Чорному» (Carbon Crystal Black). На старті придбати HUAWEI FreeBuds 4i можна буде в усіх роздрібних мережах за спеціальною ціною 1 999 гривень – з 5 по 18 квітня. Після цього вартість становитиме 2 399 гривень.

Дізнатись більше про навушники можна за посиланням.