Huawei представила аналог електронної пошти Gmail

Компанія Huawei розширює перелік своїх продуктів. Вона представила власний сервіс електронної пошти Petal Mail на заміну поштовому клієнтові від Google, оскільки після санкцій з боку США, більше не може використовувати сервіси останньої. Зараз він працює в тестовому режимі.

Користувачі зможуть випробувати тестову версію поштової скриньки Petal Mail і зареєструватися в сервісі, підтвердивши номер телефону. Адреса Huawei Petal Mail – @petalmail.com.

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Petal Mail та інші продукти Huawei

Реєстрація відбувається досить просто та стандартно. Проте на самому сайті компанія вказує, що "перший раунд відкритої реєстрації закінчився". Усі, хто зареєстрував скриньку, може вільно нею користуватись. Усім іншим же доведеться зачекати наступного етапу, про який компанія оголосить окремо.

Реєстрація на Petal Mail / Фото GizChina

Джерела зазначають, що раніше Huawei подала відразу кілька заявок на реєстрацію товарних знаків. Серед них Petal Search і Petal Maps. Перший є універсальною пошуковою системою. Вона надає користувачам у понад 170 країнах та регіонах послуги з пошуку в більш ніж 20 категоріях. Користувачі можуть отримати інформацію про програми, новини, відео, фотографії, покупки, подорожі, авіаквитки, готелі, музику, місцеві послуги. Крім того, ця пошукова система підтримує понад 50 мов.

Petal Search дозволяє знаходити програми від сторонніх джерел, а потім завантажувати та встановлювати APK. Якщо програма доступна в AppGallery, користувача направлять до магазину компанії. Функція візуального пошуку Petal Search дозволяє користувачам робити фотографії або використовувати їх для пошуку. За допомогою зображень можна шукати людей, тварин, місця, товари, рецепти тощо. Голосовий пошук за допомогою Petal Search підтримує англійську, іспанську, французьку, арабську та інші мови.

Petal Maps є заміною Google Map. Картами вже можна користуватися на деяких смартфонах виробника.