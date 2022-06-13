Huawei запатентувала власний квантовий комп'ютер, опублікувавши дані патенту для широкої публіки. Такі комп'ютери допоможуть точно прогнозувати погоду, ефективно шукати ліки проти величезної кількості хвороб, у тому числі й раку, за лічені хвилини розв'язувати складні завдання, які сьогодні потребують днів, а то й тижнів важкої роботи людини, блискавично аналізувати фінансові дані та багато іншого.

Цікаво Для квантових комп'ютерів знайшли нову основу – кращу й стабільнішу, ніж звичайні кубіти

Що відомо про квантовий комп'ютер Huawei

Компанія отримала патент на розробку, оскільки використовує оригінальний підхід, що відрізняється від усього, що раніше робили інші вчені, враховуючи Google.

Повідомляється, що китайський виробник створив новий тип "квантового чипсета та квантового обчислювального пристрою". Вони спрямовані на розв'язання поточних проблем виробництва квантових мікросхем, які включають складність виробництва і низьку продуктивність у порівнянні з існуючими сьогодні масовими обчислювальними мікросхемами. Компанія хоче не тільки спростити процес створення, але й успішно виробляти більше одиниць з вищою продуктивністю.

Квантові обчислення, які ляжуть в основу комп'ютерів наступного покоління, націлені на те, щоб підвищити швидкість обчислень у 10 разів в порівнянні з сьогоднішніми.

Наприклад, припустимо, що сучасному суперкомп'ютеру знадобилося 108 днів (3 місяці), щоб обчислити 62,8 трильйона знаків числа Пі. Якби ми теоретично використовували майбутній квантовий комп'ютер, він зміг би обчислити їх усього за 10 днів.

Сьогодні людство все ще перебуває на початковій стадії розробки квантових комп'ютерів і має лише окремі прототипи, яким ще дуже далеко до тих повноцінних зразків, про які мріють учені. Однак у цьому напрямку постійно ведеться робота й робляться нові відкриття. Наприклад, не так давно знайшли матеріал, який дає змогу зберігати квантову інформацію при кімнатній температурі, чого раніше досягти не вдавалося.