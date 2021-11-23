Після публікації твіт викликав бурхливу дискусію серед користувачів мережі. Вони залишили величезну кількість коментарів під дописом і зробили понад дві тисячі ретвітів,

Цікаво Huawei відкрила величезний п'ятиповерховий магазин у центрі Відня: фото

Що це було

Все почалося з твіта про знижку, опублікованого 22 листопада:

Спеціально до Чорної п'ятниці! 100% знижка на всі телефони, які ми продаємо у США".

Фактично це означало, що отримати смартфон компанії можна повністю безплатно. Багато користувачів одразу ж зрозуміли, в чому суть публікації компанії, про що й написали у коментарях та своїх ретвітах. Проте так було не в кожному випадку. Тому Huawei були змушені згодом пояснити свій вчинок.

Гаразд, люди. Це лише жарт. Ми не можемо продавати будь-що у США".

Публікація, звісно ж, виявилась жартом, оскільки після накладення санкцій ще за часів президентства Дональда Трампа, Huawei більше не може вести бізнес у США і з компаніями зі США.