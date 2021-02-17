Huawei рятує бізнес: компанія почне розводити свиней і добувати вугілля

Huawei намагається врятувати свій бізнес після того, як постраждала від санкцій США. Компанія планує розвивати видобуток вугілля і займатися металургією, а також розводити свиней.

Китайськими ЗМІ прокотилася інформація про те, що компанія Huawei запустила програму "розумного розведення свиней" з використанням сучасних технологій. Раніше Дін Лей, засновник NetEase, Джек Ма, засновник Alibaba, і Лю Цяндун, засновник JD.com, також підтвердили, що зайнялися свинарством.

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Для чого компанії нові види діяльності

Система розумного свинарства Huawei включає в себе моніторинг, аналіз великих даних, прогнозування, прийняття рішень, повний контроль, інспекцію роботів і дистанційне керування з використанням технологій штучного інтелекту.

Аналітики вважають, що вихід Huawei на ринок свинарства пояснюється необхідністю в нових джерелах доходу. Забезпечити це може продукція, яка завжди користується великим попитом. Після введення американських санкцій продажі мобільних пристроїв Huawei різко скоротилися.

На церемонії відкриття лабораторії інновацій Smart Mine, що відбулася в Тайюані 9 лютого, засновник Huawei Жень Чженфей заявив, що Huawei запустила програму саморятування Naniwan. Компанія, крім уже названих видів діяльності, планує займатися музичним контентом, випускати розумні екрани, ПК і планшети.

Нові напрямки зараз знаходяться на початковій стадії розвитку, і поки що їх масштаб занадто малий, щоб істотно допомогти Huawei.