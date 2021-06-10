Протягом наступних місяців українським власникам смартфонів Huawei з EMUI 8.0 версії і вищої стане доступною ціла низка поліпшених додатків та сервісів. Оновлення зосереджені на забезпеченні конфіденційності користувачів, однак матимуть додаткові корисні функції.

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Які сервіси Huawei отримають оновлення

Huawei Assistant отримав візуальні оновлення, які гарантують поліпшений доступ до будь-якого файлу на смартфоні.

отримав візуальні оновлення, які гарантують поліпшений доступ до будь-якого файлу на смартфоні. Пошуковик Petal Search , що працює на базі штучного інтелекту, отримав розширені пошукові можливості.

, що працює на базі штучного інтелекту, отримав розширені пошукові можливості. Браузер Huawei також отримав оновлення, які спрямовані на підвищення безпечної та швидкісної роботи в інтернеті.

Як встановити оновлення сервісі Huawei

Все, що потрібно зробити користувачам – це просто прийняти пропозицію про оновлення і ви отримуєте ефективніші сервіси. Дозволивши додаткам автоматично завантажуватися й оновлюватися безпосередньо в AppGallery, їх можна легко підтримувати в актуальному стані.



Оновлення сервісів Huawei / Фото Huawei

Які зміни чекають на користувачів

Асистент

Huawei Assistant не лише отримав новий вигляд, тепер він надає актуальну інформацію та послуги в режимі реального часу, забезпечуючи миттєвий доступ до:

місцевих новин;

прогнозу погоди;

розкладу транспорту;

підсумків біржових торгів;

спортивних результатів.

Все це забезпечується завдяки провідним технологіям штучного інтелекту.

Відтепер уся необхідна інформація доступна користувачу в одному місці після простого свайпу праворуч на головному екрані.

Функція пошуку на базі штучного інтелекту спрощує пошук у збережених даних (з електронної пошти, контактів, календаря тощо), онлайн-даних (із браузера, встановленого за замовчуванням) і стрічці новин.

Крім того оновлення дає можливість персоналізувати інтерфейс, що поліпшить користувацький досвід.

Браузер

Браузер Huawei отримав більше функцій для користувачів, серед яких режим приватного перегляду та блокування поп-ап вікон, аби забезпечити безпечну, конфіденційну та високошвидкісну роботу.

Він також пропонує миттєвий доступ до останніх новин, опублікованих обраними місцевими, регіональними та міжнародними ЗМІ, під час перегляду стрічки новин, яка тепер включає кілька нових каналів, таких як відео, подкасти та розваги.

Точніший алгоритм штучного інтелекту надає смарт-рекомендації, допомагаючи користувачам мінімізувати час, який вони витрачають на пошук потрібної інформації.

Game Center

Ігрова платформа Game Center дозволяє користувачам смартфонів Huawei та інших брендів легко й зручно знаходити улюблені ігри, грати в них і ділитися прогресом, роблячи скриншоти чи записи з екрана.

Користувачам також доступний режим невтручання (non-interference mode), який передбачає, що геймери можуть не переривати ігровий процес під час вхідного дзвінка, про який їм сповістить поп-ап вікно.



Любителів мобільного геймінгу чекає оновлений Game Center / Фото Huawei

До того ж учасникам геймерської платформи доступні ексклюзивні пропозиції:

призи;

сертифікати;

та винагороди за ігрові досягнення.

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Petal Search

Оптимізована пошукова система пропонує низку послуг у понад 20 сферах. Зокрема:

новини;

додатки;

локальні сервіси;

туристичні пропозиції;

шопінг.

Програма надає розширені можливості на основі штучного інтелекту, що забезпечує більш релевантні результати пошуку за зображеннями.

Голосовий пошук діє майже для всіх країн та основних мов. Petal Search також дозволяє користувачам шукати за підкатегоріями:

інтерв'ю;

відео;

подкасти;

статті;

та зображення.

Petal Maps

Карти Petal Maps пропонують оптимізовані навігаційні послуги з можливістю налаштовувати оновлення щодо трафіку та транспорту. Вони мають додаткові інформаційні шари, такі як оновлення ситуації щодо розповсюдження COVID-19 й інформація про маршрути автобусів.

Petal Maps також забезпечують навігацію за допомогою Head-Up Display (HUD) – проєкційного дисплея на лобовому склі автомобіля для більш безпечного кермування, адже водій може не відривати своєї уваги від дороги.



Сучасні та зручні карти Petal Maps / Фото Huawei

Крім того, Petal Maps дають користувачам можливість спільно створювати карти, додавати свої улюблені місця, включати функції коментування, що дозволяє персоналізувати карти та перетворювати їх на щоденний інформаційний центр.

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Інші оновлення

Інші доступні додатки включають Books для поліпшеного читацького досвіду та LinkNow – платформу комунікаційних й освітніх послуг. Остання має такі функції, як миттєве спілкування, відеоконференції, документи й сервіси для забезпечення онлайн-роботи класної кімнати.