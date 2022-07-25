ФБР підозрює Huawei у перехопленні даних військових США включно з даними про ядерний арсенал

Федеральне бюро розвідки США заявило, що обладнання компанії Huawei здатне перехоплювати та передавати конфіденційні дані державного значення до Китаю. Ці відомості зокрема включають інформацію про ядерний арсенал. Звучить дивно, але аргументи, які наводить відомство, серйозні.

За словами CNN, відповідне розслідування почалося, ще за часів президента Барака Обами. Досі про його результати публічно не повідомлялося, а саме розслідування було настільки секретним, що до 2019 року про нього не знали багато високопосадовців Білого дому та інших відомств.

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Що не так з обладнанням Huawei

Згідно з інформацією, яку ФБР отримало у ході розслідування, китайський техногігант підозріло дешево продавав обладнання американським операторам стільникового зв'язку, яке вони розміщували поряд з американськими базами. У відомстві зазначають, що це обладнання здатне створювати перешкоди та перехоплювати розмови по лінії Міноборони, у тому числі й комунікацію людей, відповідальних за ядерне озброєння.

Що кажуть фахівці

Експерти з галузі після ознайомлення з інформацією висловили думку, що з технічного погляду неймовірно складно довести, що той чи інший пакет даних викрали, чи відправили за кордон. Але численні джерела, знайомі з перебігом розслідування, повідомили журналістам, що немає жодних сумнівів у тому, що обладнання Huawei здатне перехоплювати не лише комерційний стільниковий трафік, а й обмежені радіохвилі, які використовуються американськими військовими.

Сама Huawei у заяві для телеканалу звісно ж спростувала такі можливості свого обладнання. Там наголосили, що працювати у спектрі, виділеному Міністерству оборони США обладнання не може.

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Санкції проти Huawei

Нагадаємо, що Вашингтон включив Huawei до списку компаній, на які накладені санкції у зв'язку з загрозою національній безпеці ще в травні 2019 року. США звинуватили компанію в промисловому шпигунстві, крадіжці технологій та загрозах економіці.

У лютому 2020 року газета The Wall Street Journal з посиланням на заяви американських чиновників повідомила, що Huawei має прихований доступ до мереж мобільного зв'язку по всьому світу.