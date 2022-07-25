За словами CNN, відповідне розслідування почалося, ще за часів президента Барака Обами. Досі про його результати публічно не повідомлялося, а саме розслідування було настільки секретним, що до 2019 року про нього не знали багато високопосадовців Білого дому та інших відомств.

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Що не так з обладнанням Huawei

Згідно з інформацією, яку ФБР отримало у ході розслідування, китайський техногігант підозріло дешево продавав обладнання американським операторам стільникового зв'язку, яке вони розміщували поряд з американськими базами. У відомстві зазначають, що це обладнання здатне створювати створювати перешкоди та перехоплювати розмови по лінії Міноборони, у тому числі й комунікацію людей, відповідальних за ядерне озброєння.

Що кажуть фахівці

Експерти з галузі після ознайомлення з інформацією висловили думку, що з технічного погляду неймовірно складно довести, що той чи інший пакет даних викрали, чи відправили за кордон. Але численні джерела, знайомі з перебігом розслідування, повідомили журналістам, що немає жодних сумнівів у тому, що обладнання Huawei здатне перехоплювати не лише комерційний стільниковий трафік, а й обмежені радіохвилі, які використовуються американськими військовими.

Сама Huawei у заяві для телеканалу звісно ж спростувала такі можливості свого обладнання. Там наголосили, що працювати у спектрі, виділеному Міністерству оборони США обладнання не може.

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Санкції проти Huawei

Нагадаємо, що Вашингтон включив Huawei до списку компаній, на які накладені санкції у зв'язку з загрозою національній безпеці ще в травні 2019 року. США звинуватили компанію в промисловому шпигунстві, крадіжці технологій та загрозах економіці.

У лютому 2020 року газета The Wall Street Journal з посиланням на заяви американських чиновників повідомила, що Huawei має прихований доступ до мереж мобільного зв'язку по всьому світу.