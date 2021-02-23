Huawei Mate X2: оновлений дизайн, більший дисплей та ціна – майже 3 тисячі доларів

Компанія Huawei створила новий складаний смартфон Mate X2. Це нове покоління моделі Mate X, яка була випущена у 2019 році. Новинка отримала оновлений дизайн та більший дисплей, який розкривається зсередини пристрою.

У складеному стані смартфона можна скористатись додатковим дисплеєм на зовнішній стороні.

Цікаво Xiaomi офіційно показала флагманський смартфон Redmi K40

Що цікавого у Mate X2

Внутрішній дисплей Huawei Mate X2 має діагональ 8 дюймів і роздільну здатність 2480х2200 пікселів. Зовнішній 6,45-дюймовий дисплей має роздільну здатність 270×1160 пікселів. В обох випадках використані OLED панелі з підтримкою частоти відновлення 90 Гц.

Новинка працює на базі флагманського процесора Kirin 9000 у парі з оперативною пам'яттю на 8 ГБ та вбудованою на 256 або 512 ГБ. Автономність забезпечує батарея, ємністю 4400 мАг і підтримує швидку зарядку потужністю 55 Вт.

Huawei Mate X2 з гнучким дисплеєм: дивіться відео

На задній панелі смартфона розташована камера з 4 модулями:

головний ширококутний модуль на 50 Мп;

16-мегапіксельний надширококутний модуль;

12-мегапіксельний телефото з 3-кратним оптичним збільшенням і додатковим модулем SuperZoom;

8-мегапіксельний сенсор з 10-кратним оптичним збільшенням.

Фронтальна камера розташована в вирізі зовнішнього дисплея та має роздільну здатність 16 Мп. Huawei Mate X2 працює під управлінням операційної системи Android 10 з фірмовою оболонкою EMUI 11.0.

Ціна

Huawei Mate X2 надійде у продаж в Китаї 25 лютого.