Нове скло отримало назву Kunlun. Як заявляє сама компанія, воно у 10 разів міцніше, ніж звичайне.

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Що відомо

Скло Huawei Kunlun Glass нібито отримало першу в галузі швейцарську п'ятизіркову сертифікацію SGS щодо стійкості до падіння, яка підтвердила, що його міцність вища, ніж у конкурентів.

Інших деталей про цю технологію наразі мало. Щоб продемонструвати захисні можливості скла, представниця Huawei розбила три волоських горіхи поспіль, при цьому екран телефону залишився цілим.

На короткому gif-зображенні, яке зараз розповсюджується в ЗМІ, показано лише розбивання першого горіха. Він розлітається на диво легко, хоч і з другого разу.

Така демонстрація переконала не всіх. Одні користувачі заявляють про "м'які китайські горіхи", інші радять дочекатися тестів незалежних оглядачів, які точно захочуть повторити цей експеримент.

А ми ж традиційно нагадуємо, що подібним демонстраціям не варто довіряти, адже будь-яка компанія прагне показати клієнтам свій продукт з найкращої сторони, а тому може хитрувати. Тим більше, що Huawei не вперше попадається на подібних підтасовках. У 2018 році компанія видавала фотографії, зроблені на професійний дзеркальний фотоапарат, за фото, зроблені на її смартфон Nova 3. А у 2015 за допомогою Photoshop зменшила рамки на маркетингових фотографіях смартфонів P8 і P8max.