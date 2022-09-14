Нове скло отримало назву Kunlun. Як заявляє сама компанія, воно у 10 разів міцніше, ніж звичайне.
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Що відомо
Скло Huawei Kunlun Glass нібито отримало першу в галузі швейцарську п'ятизіркову сертифікацію SGS щодо стійкості до падіння, яка підтвердила, що його міцність вища, ніж у конкурентів.
Інших деталей про цю технологію наразі мало. Щоб продемонструвати захисні можливості скла, представниця Huawei розбила три волоських горіхи поспіль, при цьому екран телефону залишився цілим.
Така демонстрація переконала не всіх. Одні користувачі заявляють про "м'які китайські горіхи", інші радять дочекатися тестів незалежних оглядачів, які точно захочуть повторити цей експеримент.