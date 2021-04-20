Huawei готує одразу три доступних смартфони з гнучкими екранами

Нині на ринку вже є кілька моделей смартфонів з гнучким екраном. Однак, купити такий девайс можуть далеко не всі, адже вартість гнучкого смартфона практично вдвічі перевищує ціну середньостатистичного флагана.

Однак, Huawei, в арсеналі якої є такі моделі, планує випустити ще й доступні смартфони, що будуть згинатись. Наразі джерела кажуть, про три недорогі моделі смартфонів, над якими зараз працює китайський виробник.

До теми Роботу автопілота Huawei показали у складних дорожніх умовах: відео вражає

Що відомо про недорогі гнучкі смартфони

Як каже джерело, що посилається на звіт DigiTimes (їхні дані практично завжди підтверджуються), Huawei готує відразу три нових смартфони, що будуть оснащені гнучкими екранами.

Мова не йде про моделі рівня Mate X2. Це будуть пристрої середнього рівня, що, очевидно, позначиться і на їхній вартості.

Таким чином Huawei зможе зайняти нішу виробника доступних гнучких смартфонів, що може стати великою перевагою для виробника.

Ці моделі Huawei отримають екрани AMOLED. Більше деталей про майбутні новинки поки невідома. Немає також приблизної дати виходу таких смартфонів у продаж.