Навушники FreeBuds 4i було представлено зовсім недавно, і наразі щодо них діє акційна пропозиція. Нагадаємо, попередня модель – Huawei FreeBuds 3i – з'явилася на ринку наприкінці весни 2020 року. Отже, виробникові знадобилося менше ніж рік, щоб представити зовсім новий продукт. Якісних змін тут чимало – і зараз ви самі в цьому переконаєтеся.

Не пропустіть Як працює активне шумопоглинання у навушниках

Дизайн та ергономіка

Перше, що відразу впадає в око в FreeBuds 4i, – це оригінальний дизайн кейсу. Самі ж навушники щільно фіксуються в слухових проходах, не випадаючи навіть при стрибках та різких рухах. І справа тут не лише в змінних силіконових амбушурах різного розміру, що входять до комплекту, а й у формі корпусу. Разом із амбушурами він утворює ергономічний усічений конус. І саме це забезпечує таку чіпкість майже невагомих (важать усього 5,5 г) навушників.



Навушники Huawei FreeBuds 4i / Фото 24 канал

Зовнішні поверхні FreeBuds 4i – сенсорні. Легкий дотик запускає відтворення або дає змогу відповісти на дзвінок, а довгим натисканням зручно активувати систему активного шумопоглинання (ANC) та режим прозорості. При активації будь-якого режиму команди озвучуються.

Huawei FreeBuds 4i отримали 10-міліметрові динаміки, підтримку Bluetooth версії 5.2, підтримку кодеків AAC і SBC (як і попередня модель), а на додачу – спеціальний процесор Kirin A1.

Кейс для навушників, як ми вже зазначали, суттєво змінив форму, чим і пояснюється зміна положення контактної бази. Тепер він скидається на обтесаний водою камінець, знайдений на пляжі. Саме цим порівнянням надихалися дизайнери. Цікаво, що, залишені на столі чи стелажі, FreeBuds 4i одразу стають помітним елементом інтер'єру. Кейс дещо побільшав і тепер займає відчутно більше місця в кишені штанів чи куртки, однак це не завдає дискомфорту.



Дизайн кейсу зручний та приємний / Фото 24 канал

Режими роботи навушників

Про ANC варто розповісти детальніше. Система активного шумопоглинання базується на двох зовнішніх мікрофонах. Форма отвору одного з них продумана так, щоб підвищити його сприйнятливість до шуму вітру. Алгоритми на базі штучного інтелекту допомагають із високою вибірковістю нівелювати шуми, не порушуючи структуру аудіо. Крім активного шумопоглинання в FreeBuds 4i передбачено режим проникності, у якому зовнішні звуки підмішуються до основного сигналу. Завдяки щільній посадці новинка відзначається гарною ізоляцією навіть при неактивному шумодаві.

Щодо конструкції, то перед нами, як і раніше, внутрішньоканальні навушники. Але в новій моделі контактна база для зарядки переїхали на ніжку. Форма навушників стала більш обтічною. Змінилося й місце розташування мікрофонів: тепер вони не в нижньому боці ніжки, а у верхній її частині, неподалік від самих навушників. Зріс ступінь захисту від вологи – з IPX4 (як у попередній моделі) до IP54. Це означає, що FreeBuds 4i сміливо можна використовувати під час дощу, пробіжки чи активних занять у спортзалі, анітрохи не боячись, що вода чи піт потраплять досередини навушників.



Навушники надійно кріпляться у кейсі та не випадають / Фото 24 канал

На перший погляд збільшення розмірів може здатися не зовсім логічним, однак воно має свої переваги. По-перше, кейс неймовірно зручно й навіть приємно лежить у руці. По-друге (що справді важливо), збільшені розміри дали змогу розмістити в кейсі більшу батарею, а це нівелює будь-які можливі претензії до його габаритів. Huawei обіцяє 22 години роботи при зарядці від чохла проти 14,5 години у FreeBuds 3i.

І коли вже мова зайшла про автономність, то зауважимо, що без підзарядки навушники працюють до 10 годин. До речі, у FreeBuds 4i є функція швидкого заряджання: 10 хвилин вистачить для 4 годин прослуховування музики. У режимі активного шумопоглинання навушники від однієї зарядки працюють 7,5 – 8 годин, що геть немало.

Слід віддати належне конструкції кейса та отворів, у яких тримаються навушники: магніти розміщено так, що навушники буквально затягує всередину. Вони надійно тримаються, тож можна не боятися, що вони випадуть при різких рухах. Закритий кейс чи відкритий – значення немає.



Навушники надійно тримаються у вухах / Фото 24 канал

Загалом навушники працюють дуже стабільно, без жодних збоїв. Зазвичай в TWS-моделей є певні складнощі в синхронізації між двома навушниками, часто переривається зв'язок зі смартфоном, однак все це – не про Huawei FreeBuds 4i. За що виробникові окрема дяка, адже якісний, стабільний звук – це в навушниках найголовніше.

Єдиним недоліком Huawei FreeBuds 4 є відсутність функції автоматичної зупинки відтворення звуку з витягуванням навушника з вуха. Ви можете зняти обидва навушники й покласти їх на стіл, але при цьому музика й далі лунатиме. Це трохи дивно, адже на внутрішній поверхні навушників є відповідні датчики. Можливо, ця функція з'явиться в одному з найближчих оновлень.

До речі, керуються Huawei FreeBuds 4i за допомогою сенсорної панелі: подвійний дотик до правого навушника ставить відтворення на паузу або ж запускає його, а тривалий дотик вмикає або вимикає шумопоглинання, а також перемикає на режим зосередження.

Під'єднання до пристроїв та зарядка

Після прив'язки сполучення через Bluetooth цей вид безпровідного зв'язку активується з відкриттям кейсу. На смартфонах Huawei навіть не обов'язково заходити до списку пристроїв, що сполучаються через Bluetooth: на екрані моментально спливе підказка. Крім того, смартфон від Huawei одразу покаже заряд навушників на статус-барі. Режим створення пари можна активувати примусово за допомогою клавіші на боці кейса. Заряджається кейс через порт USB Type-C, розташований на його нижньому боці.

До ґаджетів FreeBuds 4i під'єднуються через Bluetooth 5.2. Підтримка нового стандарту дає змогу динамічно змінювати потужність передачі залежно від рівня сигналу. Це економить заряд акумулятора без погіршення звуку.

Додаток AI Life

Оптимальний спосіб налаштовувати ґаджет – через фірмовий додаток AI Life. Там ви знайдете не лише потрібні опції, а й інструкцію з відповідями на найпоширеніші запитання, що постають під час використання навушників. Установити додаток можна через магазин додатків, але найпростіше – скористатися QR-кодом, надрукованим на упаковці.



Додаток AI для керування навушниками зі смартфона / Фото 24 канал

Утиліта AI Life дає змогу відстежувати рівень заряду й кожного навушника окремо, і кейса. Особливо зручно через додаток перемикати режими роботи навушників та оновлювати прошивку.

Ціна FreeBuds 4i та акційна пропозиція

Huawei вдалося створити не просто якісні, зручні TWS-навушники, а елегантний аксесуар за цілком доступною ціною. FreeBuds 4i потішать багатьох користувачів. Доступні вони як у білому варіанті, так і в чорному та червоному за ціною 2399 гривень. Нагадаємо, до 25 квітня триває акція, у рамках якої навушники можна придбати за 1999 гривень.