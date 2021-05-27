Це не вперше аудіопродукція Huawei була схвалена SGS. Ще у 2020 році флагманські навушники Huawei FreeBuds Pro отримали першу у світі зелену медаль, видану SGS.

Huawei Consumer BG – один із трьох бізнес-підрозділів Huawei, який охоплює смартфони, комп’ютери, планшети, натільні пристрої, хмарні сервіси та інші продукти для споживачів.

Від початку досліджень та розробок Huawei в галузі екологічних стандартів інтелектуальних аудіопродуктів команда експертів SGS активно надавала фахові консультації та рішення, що допомогли досягти високого рівня екологічних стандартів.



Сертифікат присвоєння зеленої медалі від SGS / Фото Huawei

На відміну від сертифікації звичайних продуктів, експерти SGS слідували вимогам Smart Green Medal і всебічно оцінювали продукт за 5 параметрами:

безпека матеріалу;

безпека прослуховування;

безпека при носінні;

радіаційна безпека;

безпека батареї.

Усі ці показники на найвищому рівні гарантують здоров'я споживачів, безпеку при використанні продукту і зниження впливу на навколишнє середовище при утилізації пристроїв.

Smart Green Medal відрізняється від звичайних сертифікатів споживчих товарів. Він має високий стандарт наукової оцінки продукту і широко визнаний у галузі. Сертифікація SGS не лише забезпечує споживачів більш екологічними, здоровими та безпечними аудіопродуктами, але й мотивує всю індустрію розумних аудіопродуктів до просування екологічних стандартів.

Концепція зеленого продукту

Компанія Huawei прагне виконувати свої соціальні зобов'язання і захищати здоров'я користувачів та навколишнє середовище за допомогою постійних екологічних та енергозберігаючих технологічних інновацій. Після багатьох років прогресу ця концепція була інтегрована в усі аспекти планування продукції Huawei:

проєктування;

досліджень й розробку;

виробництво;

доставку;

експлуатацію та обслуговування.

Для отримання сертифікату SGS компанія Huawei виконала різні вимоги щодо мінімізації впливу Huawei FreeBuds 4i на навколишнє середовище на всіх етапах життєвого циклу продукту. Пристрій був розроблений таким чином, щоб мінімізувати його вплив на навколишнє середовище завдяки вибору екологічно чистих матеріалів у процесі виробництва.

Наприклад, пластикові деталі містять матеріали на біологічній основі, а упаковка й інструкція користувача були надруковані соєвими чорнилами. Крім того, виробник використав якісніші та безпечні матеріали, щоб забезпечити максимальну можливість вторинної переробки та відновлення матеріалів.



Huawei FreeBuds 4i розроблений в концепції захисту навколишнього середовища / Фото Huawei

При розробці Huawei FreeBuds 4i виробник використовував енергозберігаючі компоненти та програмне забезпечення, що дозволяє знизити енергоспоживання пристроїв. Акумулятор також був протестований у різних сценаріях, таких як випробування на вплив екстремальних температур або випробування на стиснення, щоб гарантувати безпечну роботу Huawei FreeBuds 4i.

Для підвищення комфорту використання Huawei FreeBuds 4i у пристрої використовується полімерна діафрагма PEEK+PU, легка й гнучка, що забезпечує більш комфортне носіння. Фахівці з досліджень і розробок постійно регулюють розмір силіконової насадки, щоб вона могла природним чином адаптуватися до форми вушного каналу, гарантуючи користувачу комфортне використання.

У Huawei FreeBuds 4i виробник оптимізував шумозаглушення для найбільш поширених користувацьких сценаріїв та місць у повсякденному житті, таких як:

торгові центри;

автобуси;

вокзали;

і офіси.

Подальші калібрування були виконані для усунення типових шумів. Таким чином, характеристики шумозаглушення були додатково покращені для забезпечення комфортного прослуховування.

Що стосується радіаційної безпеки, значення SAR для Huawei FreeBuds 4i становить менше ніж 40% від міжнародного стандарту SAR для захисту здоров'я споживачів. Час автономної роботи Huawei FreeBuds 4i також відповідає найвищим галузевим стандартам для забезпечення безпеки користувачів.

Відмінна загальна продуктивність

Крім Smart Green Medal, Huawei FreeBuds 4i також мають низку переваг перед іншими аналогічними пристроями. Навушники успадкували функції активного шумозаглушення серії Huawei FreeBuds і чудову якість звуку, а також потужний акумулятор і стильний дизайн.

Huawei FreeBuds 4i має вигнутий корпус, компактний і легкий. На додачу до класичних кольорів Ceramic White і Carbon Black, він також доступний у яскравому кольорі – Red. Крім того, Huawei FreeBuds 4i має простий та зручний звуковий блок. Всередині його компактного корпусу розташований 10-міліметровий динамічний драйвер, який забезпечує значно ширший діапазон амплітуд, що дозволяє сповна насолодитися прослуховуванням музики.



FreeBuds 4i отримали високу автономність / Фото Huawei

Час автономної роботи також є одним з основних моментів. При ввімкненому ANC Huawei FreeBuds 4i може запропонувати:

7,5 години безперервного відтворення музики

5,5 години голосових викликів при повній зарядці

4 години відтворення музики всього за 10 хвилин зарядки.

Huawei FreeBuds 4i оснащені передовою аудіотехнологією, завдяки якій користувачі отримують високоякісний звук.

Ціна FreeBuds 4i та акція

FreeBuds 4i – чудовий вибір для меломанів. Ці навушники зможуть потішити користувачів не тільки якісним звуком, але й ціною. Звичайна вартість FreeBuds 4i становить 2 399 гривень, але в червні навушники можна придбати з приємною знижкою за всього 1999 гривень.