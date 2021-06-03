Huawei Band 6 з'явився на ринку нещодавно і вже б'є рекорди продажів. І не дарма, адже годинник справді дуже функціональний і пропонує широкий спектр можливостей за доволі не високу ціну.

До теми Огляд Huawei Band 6: стильний смартгодинник із великим дисплеєм

Піклування про здоров'я

Розумний годинник оснащений технологією TruSeen 4.0, що аналізує частоту серцевих скорочень користувачів цілодобово. Крім того у ґаджеті вперше реалізовано можливість постійного відстежування рівня насиченості крові киснем (SpO2). пристрій самостійно відстежує показник і сигналізує про зниження рівня SpO2.



Huawei Band 6 вміє вимірювати рівень SpO2 24/7 / Фото 24 канал

Крім цього, смарт-годинник підтримує функцію відстеження менструального циклу, що дозволяє жінкам контролювати стан свого організму і планувати важливі життєві події.

Здоровий сон та відпочинок

Технологія TruSleep 2.0 розпізнає стадії сну, відстежує пульс та частоту дихання під час сну. Вона визначає типові проблеми зі сном:

безсоння;

неглибокий сон;

пробудження вночі та рано-вранці;

нерегулярний режим сну.

На базі аналізу цих показників годинник надає рекомендації щодо поліпшення його якості.

Huawei TruRelax аналізує рівень стресу, а в додатку Huawei Health представлені дихальні вправи для заспокоєння й поліпшення ментального здоров’я.



Huawei Band 6 постійно моніторить важливі показники / Фото 24 канал

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Заняття спортом

Huawei Band 6 здатен розпізнавати 96 режимів тренувань та підтримує професійні і кастомізовані режими тренувань, серед яких:

біг;

ходьба;

катання на велосипеді;

плавання;

заняття на еліптичному та гребному тренажерах тощо.

Також ґаджет підтримує режим "Скакалка" з відстеженням послідовно зроблених стрибків, пульсу і серцебиття користувача, спалених калорій та інших даних.

Одна з особливостей Huawei Band 6 — підтримка алгоритму наукових підказок з тренувань TruSport. Він розроблений Huawei спільно з експертами у галузі спорту й дозволяє аналізувати фізичні дані користувачів на основі розширених параметрів.

Алгоритм визначає мінливість серцевого ритму, максимальну кількість спожитого кисню під час тренувань, необхідний час для відновлення та надає науково обґрунтовані рекомендації для підвищення ефективності тренувань.

Трендовий дизайн та висока автономність

Huawei Band 6 вирізняється дизайном та комфортом користування. Він оснащений 1,47-дюймовим кольоровим AMOLED-дисплеєм, що забезпечує кращий користувацький досвід і відтворює деталізований контент. Рамки смарт-годинника зменшено до 0,75 мм, а поліроване вигнуте скло має захисне покриття.

Ще одна перевага Huawei Band 6 – термін автономної роботи. Він становить 2 тижні при звичайному повсякденному користуванні або 10 днів – при інтенсивному режимі. Магнітний зарядний пристрій дозволяє зарядити Huawei Band 6 усього за 5 хвилин. Після цього ґаджетом можна користуватися протягом 2 днів.



Автономність функціонального смарт-годинника Huawei Band 6 вражає / Фото 24 канал

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Ціна та акція

Новий смарт-годинник Huawei доступний в Україні у трьох кольорах:

"Чорному" (Graphite Black);

"Рожевому" (Sakura Pink);

та "Бурштиновому" (Amber Sunrise).

Рекомендована ціна Huawei Band 6 – 1 699 гривень.

Акційна пропозиція. З 31 травня до 6 червня включно діє спеціальна пропозиція: новинку можна придбати за 1 444 гривні.