Схожі, але такі різні: порівняльний огляд Huawei Band 6 та Mi Band 6

Смартгодинники Huawei та фітнес-браслети Xiaomi практично завжди посідають провідні позиції в рейтингах недорогих аксесуарів. Новинки цих компаній, а саме Xiaomi Mi Smart Band 6 та Huawei Band 6, уже здобули шалену популярність серед користувачів. В обох пристроїв – невисока ціна й пристойні характеристики. Тож який з двох обрати?
Технічні характеристики Huawei Band 6 та Xiaomi Mi Band 6
Першим на ринку з'явився фітнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 6, смартгодинник Huawei Band 6 випустили дещо пізніше. Фахівці Техно 24 вивчили відмінності та особливості новинок, щоб допомогти вам визначитися з вибором.
Почнімо з технічних характеристик ґаджетів.
|Характеристики
|Huawei Band 6
|Xiaomi Mi Band 6
|Тип дисплея
|AMOLED
|AMOLED
|Розмір екрана
|1,47 дюйма
|1,56 дюйма
|Роздільна здатність
|368 × 194 пікселі
|456 × 152 пікселі
|Габарити
|47,4 × 18,6 × 12,7 мм
|43 × 25,4 × 10,99 мм
|Механічна кнопка
|+
|–
|Тип сенсора
|Сенсорний екран
|Сенсорний екран
|NFC
|–
|–
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Акселерометр
|+
|+
|GPS
|–
|–
|Сенсор SpO2
|+
|+
|Вимірювання стресу
|+
|+
|Контроль циклу
|+
|+
|Спортивні режими
|96
|30
|Захист від вологи
|До 50 метрів
|До 50 метрів
Екран
Головною фішкою обох ґаджетів є великий екран. Xiaomi вже третій рік поспіль збільшує екран в кожному новому поколінні трекерів. Цікаво, що весь цей час розробникам удавалося збільшувати дисплей, не змінюючи розмірів пристрою.
В останній версії виробник відмовився від сенсорної кнопки під екраном і максимально зменшив рамки навколо дисплея. Xiaomi Mi Band 6 оснащений 1,56-дюймовим AMOLED-дисплеєм із роздільною здатністю 486 × 152 пікселі (щільність 326 ppi).
Фітнес-браслет Xiaomi Mi Band 6 / Фото AndroidAuthority
Ґаджет оснащений 1,47-дюймовим AMOLED-дисплеєм із роздільною здатністю 368 × 194 пікселі (щільність 283 ppi). Тобто у Mi Band 6 екран має вищу роздільну здатність. Жоден із ґаджетів не підтримує режим Always on Display ("завжди на екрані").
Смартгодинник Huawei Band 6 / Фото 24 канал
У Huawei Band 6 на правому боці корпусу є механічна кнопка для ввімкнення/вимикання екрана, виклику меню та повернення на головний екран. У Xiaomi Mi Smart Band 6 такої кнопки немає й все управління здійснюється свайпами по екрану.
Із коробки для Huawei Band 6 доступно близько 80 варіантів циферблатів – у Mi Smart Band 6 їх близько 130. Але, як відомо, майже відразу після старту продажів у мережі з'являються сотні, якщо не тисячі нових варіантів оформлення екрана.Скоріш за все, більший екран у Huawei Band 6 може бути зручнішим для багатьох користувачів та знайти своїх поціновувачів.
Функції
За функціоналом Huawei Band 6 та Xiaomi Mi Band 6 дуже схожі. Вони мають:
- 3-осьовий акселерометр;
- 3-осьовий гіроскоп;
- оптичний датчик пульсу;
- датчик SpO2 (показує рівень кисню в крові).
Жоден із ґаджетів не оснащений GPS.
Обидві моделі мають версії з NFC, але скористатися всіма перевагами цієї технології можна лише в Китаї. Утім, на українському ринку в офіційному продажі є лише версії без NFC.
Пристрої підтримують такі функції:
- Сповіщення про дзвінки й повідомлення.
- Моніторинг спортивних режимів.
- Підрахунок кроків, відстані та калорій.
- Вимірювання пульсу в режимі реального часу й 24/7.
- Моніторинг стресу.
- Вимірювання рівня кисню в крові 24/7.
- Дихальні вправи.
- Відстеження сну.
- Будильник.
- Нагадування про довгу нерухомість.
- Управління плейлистом телефону.
- Управління спуском камери смартфона.
- Прогноз погоди.
- Жіночий календар.
- Секундомір і таймер.
- Функція "пошук телефону".
Відмінності між Huawei Band 6 та Xiaomi Mi Band 6
Як ми вже зауважили, функція вимірювання SpO2 є в обох ґаджетах. Однак Huawei Band 6 може вимірювати насичення крові киснем як у режимі реального часу, так і цілодобово, автоматично. У другому випадку результат виводиться на графік, і ви бачите середні значення за добу.
Шо ж до Xiaomi Mi Band 6, то він вимірює SpO2 лише в режимі реального часу. Однак у Xiaomi датчик SpO2 може відстежувати якість дихання уві сні. У конкурента такої функції немає, хоча її потрібність – під сумнівом, особливо за можливості цілодобового вимірювання SpO2.
Huawei Band 6 вміє вимірювати SpO2 як цілодобово, так і за запитом / Скриншот 24 канал
Ще одна відмінність між пристроями – у кількості підтримуваних спортивних режимів. У Huawei Band 6 їх 96, а у Mi Band 6 – усього 30. Обидва ґаджети автоматично визначають активність і пропонують почати запис даних, а Mi Band 6 ще й автоматично ставить запис на паузу в разі зупинки. Через це дані, записані Huawei Band 6 та Mi Band 6, можуть дещо відрізнятися.
Обидва пристрої вміють визначати час засинання та пробудження, фази сну, а також відстежувати денний сон.
Huawei Band 6 має зручну контактну зарядку / Фото
Смартгодинник Huawei підтримує функцію "розумний будильник". У Mi Band 6 з коробки такої функції немає, але її можна отримати за допомогою сторонніх додатків. До речі, на відміну від Huawei Band 6, який працює лише з додатком "Huawei Здоров'я", фітнес-браслет Xiaomi може працювати з альтернативними додатками від сторонніх виробників.
Також відзначимо гнучкість налаштувань пристроїв. Обидві моделі мають безліч циферблатів та налаштувань сповіщень.
Підсумок
Як у Xiaomi Mi Band 6, так і в Huawei Band 6 чимало переваг та особливостей, однак об'єктивно в Huawei Band 6 плюсів таки більше. При тому, що обидва ґаджети з однієї цінової категорії, новинка від Huawei є повноцінним смартгодинником із можливостями фітнес-браслета – і це як функціонально відчутно, так і видно ззовні. Та й дизайн пристрою, слід визнати, більш виграшний, ніж у конкурента.
Отже, вибір за вами. До речі, наразі Huawei Band 6 можна купити зі знижкою – за ціною 1444 гривні.