Технічні характеристики Huawei Band 6 та Xiaomi Mi Band 6

Першим на ринку з'явився фітнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 6, смартгодинник Huawei Band 6 випустили дещо пізніше. Фахівці Техно 24 вивчили відмінності та особливості новинок, щоб допомогти вам визначитися з вибором.

Почнімо з технічних характеристик ґаджетів.

Характеристики Huawei Band 6 Xiaomi Mi Band 6 Тип дисплея AMOLED AMOLED Розмір екрана 1,47 дюйма 1,56 дюйма Роздільна здатність 368 × 194 пікселі 456 × 152 пікселі Габарити 47,4 × 18,6 × 12,7 мм 43 × 25,4 × 10,99 мм Механічна кнопка + – Тип сенсора Сенсорний екран Сенсорний екран NFC – – Bluetooth 5.0 5.0 Акселерометр + + GPS – – Сенсор SpO2 + + Вимірювання стресу + + Контроль циклу + + Спортивні режими 96 30 Захист від вологи До 50 метрів До 50 метрів

Екран

Головною фішкою обох ґаджетів є великий екран. Xiaomi вже третій рік поспіль збільшує екран в кожному новому поколінні трекерів. Цікаво, що весь цей час розробникам удавалося збільшувати дисплей, не змінюючи розмірів пристрою.

В останній версії виробник відмовився від сенсорної кнопки під екраном і максимально зменшив рамки навколо дисплея. Xiaomi Mi Band 6 оснащений 1,56-дюймовим AMOLED-дисплеєм із роздільною здатністю 486 × 152 пікселі (щільність 326 ppi).



Фітнес-браслет Xiaomi Mi Band 6 / Фото AndroidAuthority

Huawei пішла іншим шляхом: компанія збільшила екран за рахунок збільшення корпусу – і Band 6, по суті, став смартгодинником.

Ґаджет оснащений 1,47-дюймовим AMOLED-дисплеєм із роздільною здатністю 368 × 194 пікселі (щільність 283 ppi). Тобто у Mi Band 6 екран має вищу роздільну здатність. Жоден із ґаджетів не підтримує режим Always on Display ("завжди на екрані").



Смартгодинник Huawei Band 6 / Фото 24 канал

У Huawei Band 6 на правому боці корпусу є механічна кнопка для ввімкнення/вимикання екрана, виклику меню та повернення на головний екран. У Xiaomi Mi Smart Band 6 такої кнопки немає й все управління здійснюється свайпами по екрану.

Із коробки для Huawei Band 6 доступно близько 80 варіантів циферблатів – у Mi Smart Band 6 їх близько 130. Але, як відомо, майже відразу після старту продажів у мережі з'являються сотні, якщо не тисячі нових варіантів оформлення екрана.

Скоріш за все, більший екран у Huawei Band 6 може бути зручнішим для багатьох користувачів та знайти своїх поціновувачів.

Функції

За функціоналом Huawei Band 6 та Xiaomi Mi Band 6 дуже схожі. Вони мають:

3-осьовий акселерометр;

3-осьовий гіроскоп;

оптичний датчик пульсу;

датчик SpO2 (показує рівень кисню в крові).

Жоден із ґаджетів не оснащений GPS.

Обидві моделі мають версії з NFC, але скористатися всіма перевагами цієї технології можна лише в Китаї. Утім, на українському ринку в офіційному продажі є лише версії без NFC.

Пристрої підтримують такі функції:

Сповіщення про дзвінки й повідомлення.

Моніторинг спортивних режимів.

Підрахунок кроків, відстані та калорій.

Вимірювання пульсу в режимі реального часу й 24/7.

Моніторинг стресу.

Вимірювання рівня кисню в крові 24/7.

Дихальні вправи.

Відстеження сну.

Будильник.

Нагадування про довгу нерухомість.

Управління плейлистом телефону.

Управління спуском камери смартфона.

Прогноз погоди.

Жіночий календар.

Секундомір і таймер.

Функція "пошук телефону".

Відмінності між Huawei Band 6 та Xiaomi Mi Band 6

Як ми вже зауважили, функція вимірювання SpO2 є в обох ґаджетах. Однак Huawei Band 6 може вимірювати насичення крові киснем як у режимі реального часу, так і цілодобово, автоматично. У другому випадку результат виводиться на графік, і ви бачите середні значення за добу.

Шо ж до Xiaomi Mi Band 6, то він вимірює SpO2 лише в режимі реального часу. Однак у Xiaomi датчик SpO2 може відстежувати якість дихання уві сні. У конкурента такої функції немає, хоча її потрібність – під сумнівом, особливо за можливості цілодобового вимірювання SpO2.



Huawei Band 6 вміє вимірювати SpO2 як цілодобово, так і за запитом / Скриншот 24 канал



Ще одна відмінність між пристроями – у кількості підтримуваних спортивних режимів. У Huawei Band 6 їх 96, а у Mi Band 6 – усього 30. Обидва ґаджети автоматично визначають активність і пропонують почати запис даних, а Mi Band 6 ще й автоматично ставить запис на паузу в разі зупинки. Через це дані, записані Huawei Band 6 та Mi Band 6, можуть дещо відрізнятися.

Обидва пристрої вміють визначати час засинання та пробудження, фази сну, а також відстежувати денний сон.



Huawei Band 6 має зручну контактну зарядку / Фото

Смартгодинник Huawei підтримує функцію "розумний будильник". У Mi Band 6 з коробки такої функції немає, але її можна отримати за допомогою сторонніх додатків. До речі, на відміну від Huawei Band 6, який працює лише з додатком "Huawei Здоров'я", фітнес-браслет Xiaomi може працювати з альтернативними додатками від сторонніх виробників.

Також відзначимо гнучкість налаштувань пристроїв. Обидві моделі мають безліч циферблатів та налаштувань сповіщень.

Підсумок

Як у Xiaomi Mi Band 6, так і в Huawei Band 6 чимало переваг та особливостей, однак об'єктивно в Huawei Band 6 плюсів таки більше. При тому, що обидва ґаджети з однієї цінової категорії, новинка від Huawei є повноцінним смартгодинником із можливостями фітнес-браслета – і це як функціонально відчутно, так і видно ззовні. Та й дизайн пристрою, слід визнати, більш виграшний, ніж у конкурента.

Отже, вибір за вами. До речі, наразі Huawei Band 6 можна купити зі знижкою – за ціною 1444 гривні.