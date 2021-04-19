Що таке Choice SDK і для чого він потрібен

Choice SDK дає змогу розробникам трансформувати GMS-додатки, пов'язані із сервісами Google, у HMS-додатки, орієнтовані на сервіси Huawei. Таким чином користувачі Huawei отримують повноцінні, стовідсотково робочі програмні продукти, які можна буде без перешкод завантажувати з магазину AppGallery.



Завдяки Choice SDK розробники зможуть швидко транспортувати додатки для AppGallery / Фото Huawei

Цікаво, що Choice SDK спершу розроблявся для Raiffeisen Bank International та його додатка. Однак популярність інструмента переконала Huawei зробити його доступним для розробників у всьому світі, відкривши його вихідний код. Відтоді, приміром, в Австрії Choice SDK використовують Поштова служба, Національне телебачення та Австрійська федеральна залізниця.

Huawei зуміла дуже тонко вирішити проблему роботи GMS-додатків на своїх пристроях. Завдяки Choice SDK розробникам стало зручно оптимізовувати свої продукти до сервісів компанії й переносити їх до магазину AppGallery. Швидкість перенесення – не блискавична, але витрати на доопрацювання продуктів значно скоротиться, адже їх не доведеться створювати з нуля.

Розробники та студії по всій Європі хотіли б долучитися до AppGallery, але вважають, що на це може піти багато ресурсів,

– пояснив керівний партнер Bluesource Мартін Шпренґсейс-Коґлер.

За словами керівника Bluesource, Choice SDK має простий автономний перемикач, який спрощує створення прикладних програм, даючи розробникам змогу швидко та економічно адаптувати й переносити нові та доопрацьовані продукти до AppGallery.

Простота і зручність для розробників додатків



Завдяки Choice SDK кількість додатків в AppGallery зросте / Фото Huawei

Як обіцяє Huawei, нововведення скоротить час роботи над версією додатків для AppGallery приблизно вдвічі. Це істотне прискорення, з огляду на те, скільки часу витрачається на створення продуктів.

Choice SDK став великим кроком до цілковитої автономності інфраструктури Huawei. Китайська компанія є серйозним гравцем на ринку інформаційно-комунікативних технологій та обладнання. Тож новий інструмент зацікавить багатьох виробників додатків. А перспективи створення величезної інфраструктури на базі Harmony OS роблять співпрацю з Huawei ще цікавішою.

Найбільше переваг отримають користувачі Huawei

У вражаючих перспективах екосистеми Huawei переконують темпи зростання AppGallery: із 530 мільйонами активних користувачів сервіс став третім за величиною у світі. Кількість зареєстрованих на платформі розробників становить 2,3 мільйона, а це на 77% більше, ніж торік, і з них 300 тисяч – за межами Китаю. Із HMS Core інтегровано вже 120 тисяч програм, що порівняно з минулим роком більше на 118%!



Розробники зможуть легко та швидко адаптувати додатки для AppGallery / Фото Huawei

Що це означає для звичайного користувача? А те, що сьогодні ви знайдете в AppGallery щонайменше 85% додатків, якими користуєтесь кожного дня. А зовсім скоро, завдяки Choice SDK, їх стане ще більше.