Прикра заява про всю серію смартфонів Xiaomi 12S означає, що новинку отримають не всі

Xiaomi представила 4 липня нову серію смартфонів 12S, а наступного дня з'явилися коментарі компанії для ЗМІ, які розчарують більшість користувачів, котрі чекали на новинки з камерами Leica. Простіше сказати, хто їх отримає, ніж навпаки.

Як пише джерело, для тих, хто вже встиг кинути оком на розрекламовані камери 12S Ultra та потужність усіх трьох новинок, є погана новина: уся серія призначена виключно для Китаю. Хоч як би дивно це не виглядало, така ситуація не нова, адже далеко не всі моделі смартфонів Xiaomi добираються до міжнародного ринку.

Цікаво Xiaomi 12S Ultra з гігантським блоком камер Leica офіційно представлений: що цікавого

Що відомо

Xiaomi запропонує серію Mi 12S виключно для материкового Китаю,

– так звучить офіційна відповідь компанії для журналістів Android Authority.

Разом з тим, у компанії зазначили, що співпраця з Leica не обмежується лише цією серією, і згодом вона розшириться до глобальних продуктів. Таким чином можна припустити, що першими глобальними смартфонами Xiaomi з камерами Leica стануть представники серії Xiaomi 13.

Імовірно, смартфони можна буде купити в одному з китайських інтернет-магазинів, однак вони не матимуть глобальної прошивки, а також можуть не працювати з деякими типами мереж, які не співпадають з китайськими.