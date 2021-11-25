Інформація надійшла від авторитетного інсайдера Ice Universe. Йому належить велика кількість правдивих зливів інформації про смартфони різних компаній.
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Хто першим випустить 200-мегапіксельний смартфон
- Раніше очікувалося, що першим у світі смартфоном, укомплектованим датчиком ISOCELL HP1 від компанії Samsung, стане Xiaomi 12 Ultra.
- Проте, за даними джерела, першою стане модель під брендом Moto, який сьогодні належить Lenovo.
- Флагман Lenovo на однокристальній платформі Snapdragon 8 Gen 1 очікується вже в грудні — це буде Moto Edge X.
- Представники бренду вже неодноразово натякали на те, що Moto Edge X буде вельми особливим смартфоном.
Наступною технологію освоїть Xiaomi, а у 2023 році вона з'явиться у флагмані Samsung — ймовірно, Galaxy S23 Ultra. Остання традиційно спочатку надає іншим компаніям можливість випробувати передові датчики камер, перш ніж обладнати ними свої пристрої.
Яких-небудь зливів інформації про Moto Edge X, на жаль, немає. Відомо лише, що компанія називає його "нескінченно потужним і повним очікувань".