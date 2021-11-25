Інформація надійшла від авторитетного інсайдера Ice Universe. Йому належить велика кількість правдивих зливів інформації про смартфони різних компаній.

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Хто першим випустить 200-мегапіксельний смартфон

Раніше очікувалося, що першим у світі смартфоном, укомплектованим датчиком ISOCELL HP1 від компанії Samsung, стане Xiaomi 12 Ultra.

Проте, за даними джерела, першою стане модель під брендом Moto , який сьогодні належить Lenovo.

, який сьогодні належить Lenovo. Флагман Lenovo на однокристальній платформі Snapdragon 8 Gen 1 очікується вже в грудні — це буде Moto Edge X.

Представники бренду вже неодноразово натякали на те, що Moto Edge X буде вельми особливим смартфоном.

Наступною технологію освоїть Xiaomi, а у 2023 році вона з'явиться у флагмані Samsung — ймовірно, Galaxy S23 Ultra. Остання традиційно спочатку надає іншим компаніям можливість випробувати передові датчики камер, перш ніж обладнати ними свої пристрої.

Раніше ми писали про те, що Samsung представила перший у світі датчик камери на 200 мегапікселів. Така велика кількість пікселів у ISOCELL HP1, природно, позначилась на розмірах – сенсор виявився досить габаритним. Isocell НР1 являє собою 1/1,22-дюймовий датчик розміром пікселя 0,64 мікрометра. З ним прийшла нова технологія об'єднання пікселів ChameleonCell для більшого захоплення світла.

Яких-небудь зливів інформації про Moto Edge X, на жаль, немає. Відомо лише, що компанія називає його "нескінченно потужним і повним очікувань".