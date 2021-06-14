Переписуючи історію: хто насправді відкрив Антарктиду

Найбільш відома історія про Антарктиду – це змагання між Робертом Скоттом та Руальом Амундсеном, кожен з яких хотів бути першим на Південному полюсі. Та мало хто знає про те, хто насправді відкрив ці холодні землі.

З уроків історії нам відомо, що континент Антарктида був відкритий російськими дослідниками Фадеєм Беллінсгаузеном та Михайлом Лазарєвим у 1820 році. Через декілька днів після них берегів Антарктиди досягнув британський дослідник Едвард Брансфілд. Та у новому дослідженні, проведеному новозеландськими науковцями стверджується, що людина побачила берег холодного континенту задовго до росіян.

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Експансія полінезійців / Фото Wikipedia

Хто насправді відкрив Антарктиду

У новому дослідженні стверджують, що полінезійці подорожували до Антарктиди за багато століть до її "офіційного" відкриття у 1820 році. Можливо, що перша подорож відбулася ще у 7 столітті нашої ери.

Полінезійські мореплавці вважаються одними з найбільш вправних моряків в історії. Вони долали величезні відстані між островами Тихого океану на своїх двокорпусних каное.

Деякі вчені вважають, що вони могли навіть перетнути Тихий океан та доплисти до Південної Америки. Та станом на червень 2021 року це не підтверджують ніякі археологічні знахідки.

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Чому науковці вважають, що полінезійці плавали до Антарктиди

Новозеландські дослідники вивчили "сіру літературу". Це усні спогади, легенди та оповідання, історичні твори мистецтва корінних народів та неакадемічні джерела. Вчені шукали зв'язок між Антарктидою та полінезійцями.

В ході дослідження були виявлені легенди про "туманні місця", де "немає Сонця" – можливо, мова йде про полярну ніч. Також були відшукані згадки про великі білі вершини "без рослинності", що нагадує айсберги.

У дослідженні говориться, що різьбярство та ткацтво маорі також підтверджують свідчення ранніх досліджень Антарктики.

Також у розповідях про мореплавця Hui Te Rangiora згадуються слово "Te tai-uka-a-pia", що означає "замерзлий океан".

Згадуються у легенді й інші деталі. Наприклад, згадується "жінка, що живе у цих водах", а її волосся "колихається на хвилях". Тут, вважають вчені, мова йде про бичачі водорослі.

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Полінезійські розповіді про подорожі між островами містять в собі й розповіді про подорож у води Антарктики Hui Te Rangiora (також відомого як Ūi Te Rangiora) та його команди на кораблі Te Ivi o Atea, ймовірно, на початку сьомого століття. У деяких оповіданнях Hui Te Rangiora та його команда продовжували шлях на південь. Далеко на південь,

– говориться у дослідженні.