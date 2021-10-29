"Хто це спроєктував": користувачі шоковані вирізом в MacBook Pro, який перекриває інтерфейс

Apple показала новий MacBook Pro 18 жовтня. Як і повідомляли деякі інформатори, він отримав виріз у верхній частині екрану, що виглядає дуже дивним рішенням з огляду на всю критику, якій піддається це дизайнерське рішення в iPhone. Наявність "чубчика" змусило користувачів задуматись над тим, як він буде обіграний в інтерфейсі. Судячи з усього, компанія про це взагалі не подумала.

Так звана "моноброва", як її прозвали самі користувачі, дебютувала в iPhone X і відтоді не дає спокою критикам продукції Apple. І якщо в смартфонах вона вже починає відходити у минуле, то в ноутбуках тільки входить у моду.

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Проблеми вирізу

Користувач Twitter Квінн Нельсон опублікував кілька відео, у яких показав неприємну особливість вирізу в його MacBook Pro. Річ у тім, що він перекриває собою частину інтерфейсу, не дозволяючи побачити під собою елементи меню. Операційна система просто ігнорує відсутність у цьому місці екрану.

У роликах Нельсон на підвищених тонах показує, що перелік пунктів меню на статус-барі MacOS занадто довгий і частково ховається під вирізом. Переглянути ці кнопки не так просто – macOS не дозволяє швидко опустити статус-бар нижче. Єдиний спосіб бачити необхідні елементи верхнього меню – сортувати їх вручну з затиснутою клавішею cmd після кожного перезапуску MacBook. Крім того, виріз і стрічка меню навіть не збігаються по висоті, створюючи дисбаланс в інтерфейсі.

"Хто це спроєктував?" – запитує автор у своєму твіті.

Варто згадати, на презентації Apple стверджувала, що виріз не буде заважати роботі у жодних сценаріях, оскільки в macOS ця особливість вже передбачена і на її місці немає і не буде ніяких елементів системи. Очевидно, це не так.

Що з цим робити

Компанія поки не прокоментувала цю проблему і не зрозуміло, коли буде її виправляти. Очевидно, що в одному з наступних оновлень розробники, швидше всього, на програмному рівні змусять статус-бар враховувати виріз і посувати вправо елементи меню.

Однак поки цього не сталося, єдиним вирішенням може стати спеціальна програма, яку Apple випустила для користувачів, які не люблять цей елемент дизайну. Невелика утіліта приховує фізичний виріз завдяки чорним смугам по всіх краях екрану. Фактично вона вимикає певні області, збільшуючи рамки та масштабуючи корисну площу дисплею. Ось як це працює:



Програма приховує виріз на екрані MacBook Pro / Фото The Verge

Проте таке рішення виглядає дивним. Адже однією з ключових особливостей екрану, на які компанія звертала увагу, є тонкі рамки. Зменшити їхню товщину дозволила саме наявність вирізу. Тому купівля недешевого MacBook Pro з тонкими рамками заради того, щоб потім знову зробити їх широкими через проблеми з "монобровою", виглядає вкрай дивно.