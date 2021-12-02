Жорж Сера – видатний французький художник. Він малював техніками пуантилізму та дивізіонізму.

Також цікаво Хто такий Лотфі Заде та чому Google присвятив йому новий дудл

Жорж Сера – видатний французький художник

Дудл від Google 2 грудня вшановує французького художника Жоржа Сера, який зображав сцени сучасного йому паризького життя за допомогою фірмових технік живопису – пуантилізму й дивізіонізму.

Інноваційні методи Сера також дали початок школі неоімпресіонізму – авангардному напрямку ХІХ століття, який назавжди змінив хід сучасного мистецтва.

Коротка біографія Сера

Жорж Сера народився у багатій родині в Парижі у Франції 2 грудня 1859 року – 162 роки тому. Мистецьку підготовку розпочав ще підлітком, престижну освіту здобув у École des Beaux-Arts у 1878 році.

Академічними традиціями, утім, Сера захоплювався недовго.

За власною ініціативою він заглибився у наукові дослідження теорії кольору та оптичної фізики, щоб розробити власний оригінальний стиль.

щоб розробити власний оригінальний стиль. І, власне, розробив, та назвав " хромолюмінаризмом " (згодом цей стиль став всесвітньо відомий як пуантилізм або дивізіонізм).

" (згодом цей стиль став всесвітньо відомий як пуантилізм або дивізіонізм). Після багатьох чернеток та експериментів у свої 26 років Сера закінчив картину, яку можна було вважати шедевром – "Недільний день на острові Гранд-Жатт".

​Саме її Google показав у дудлі у спробі продемонструвати й техніку пуантиліста.

Якщо дивитися з належної відстані, картина розміром з фреску змушує спостерігача сприймати понад 200 тисяч (!) дрібних мазків пензлем і крапок контрастного кольору, які у псевдохаотичному мерехтінні зливаються у цілісну сцену острова на Сені.



Дудл зображує цікаву трансформацію картини Сера у слово "Google" / Фото Google

Джерела натхнення художніх інновацій Жоржа Сера залишаються темою для дискусій, а проте доконаний факт, що цей художник відчутно вплинув на образотворчу культуру. Його роботи надихнули незліченну кількість художників у різних дисциплінах, бродвейські мюзикли та навіть творців кінофільмів.

Детальніше про Сера дивіться у відео від Google:

Зверніть увагу: у листопаді Google у дудлі розповідав про іншого знаменитого художника – Яна Вермера з Нідерландів.