Жорж Сера – видатний французький художник. Він малював техніками пуантилізму та дивізіонізму.
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Жорж Сера – видатний французький художник
Дудл від Google 2 грудня вшановує французького художника Жоржа Сера, який зображав сцени сучасного йому паризького життя за допомогою фірмових технік живопису – пуантилізму й дивізіонізму.
Інноваційні методи Сера також дали початок школі неоімпресіонізму – авангардному напрямку ХІХ століття, який назавжди змінив хід сучасного мистецтва.
Коротка біографія Сера
Жорж Сера народився у багатій родині в Парижі у Франції 2 грудня 1859 року – 162 роки тому. Мистецьку підготовку розпочав ще підлітком, престижну освіту здобув у École des Beaux-Arts у 1878 році.
Академічними традиціями, утім, Сера захоплювався недовго.
- За власною ініціативою він заглибився у наукові дослідження теорії кольору та оптичної фізики, щоб розробити власний оригінальний стиль.
- І, власне, розробив, та назвав "хромолюмінаризмом" (згодом цей стиль став всесвітньо відомий як пуантилізм або дивізіонізм).
- Після багатьох чернеток та експериментів у свої 26 років Сера закінчив картину, яку можна було вважати шедевром – "Недільний день на острові Гранд-Жатт".
Саме її Google показав у дудлі у спробі продемонструвати й техніку пуантиліста.
Якщо дивитися з належної відстані, картина розміром з фреску змушує спостерігача сприймати понад 200 тисяч (!) дрібних мазків пензлем і крапок контрастного кольору, які у псевдохаотичному мерехтінні зливаються у цілісну сцену острова на Сені.
Дудл зображує цікаву трансформацію картини Сера у слово "Google" / Фото Google
Джерела натхнення художніх інновацій Жоржа Сера залишаються темою для дискусій, а проте доконаний факт, що цей художник відчутно вплинув на образотворчу культуру. Його роботи надихнули незліченну кількість художників у різних дисциплінах, бродвейські мюзикли та навіть творців кінофільмів.
Детальніше про Сера дивіться у відео від Google: