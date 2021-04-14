Хто такий Йоган Гутенберг і чому Google присвятив йому новий дудл

14 квітня Google вирішив ушанувати Йоганна Гутенберга. Цього дня 2000 року Музей Гутенберга відкрив виставку на честь винахідника першого механічного рухомого друкарського верстата.

Дата народження Гутенберга достеменно невідома – це сталося між 1397 та 1400 роками. Однак цей простий німецький ювелір увійшов у світову історію як видатний винахідник.

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Ушановуємо Йогана Гутенберга

Про що розповідає новий дудл від Google

Мабуть, жодна інша історична постать не зробила настільки важливого відкриття. Йоган Гутенберг винайшов перший у світі механічний друкарський верстат рухомого типу.

Революційна на той час (XV століття) технологія зробила знання, викладені у книгах, доступними – доступними для простої людини. Саме на честь цього Google випустив новий дудл.

А приводом стала дата 14 квітня – цього дня 2000 року Музей Гутенберга відкрив ретроспективну виставку на честь винахідника та першодрукаря.

Біографія Йогана Гутенберга

Більша частина життя Гутенберга оповита таємницею. Відомо, що він народився десь близько 1400 року у Німеччині в місті Майнц. На життя спершу заробляв майстром по металу у ювелірному бізнесі.

Приблизно у кінці 1430-х, як вважають історики, Йоган почав розробляти пристрій для друку тексту – такий, аби був ефективнішим за переписування та інші складні технології друку, відомі на той час.

Навіщо це було потрібно Гутенбергу? Він начебто у такий спосіб хотів підзаробити грошей та сплатити борги за попередній свій бізнес (чоловік невдало займався дзеркалами).

Гутенберг створив таку машину – на базі модернізованого винного преса. Ця машина замінила різьблені вручну дерев'яні літерні та графічні блоки традиційних друкарок на литі металеві окремі літери – та ще й змінні і рухомі!



Новий дудл від Google – про йогана Гутенберга / Фото Google

Справжня еврика у Гутенберга сталася у 1450-х – тоді йому вдалося успішно надрукувати "Біблію" латинкою. У кращі часи друкарня Йогана видавала до 3600 сторінок щодня, започаткувавши у Європі масштабне виробництво книг.

Тільки до XVI століття 200 мільйонів книг вдалося надрукувати завдяки винаходу Гутенберга. Можна сказати, саме тоді розпочала ера масових комунікацій та з'явилися такі важливі сьогодні засоби масової інформації.

3 лютого 1468 першодрукар помер. Відомо, що похований він у Майнці, але де саме – так і не вдалося з'ясувати. А от де лежить спадок Гутенберга – добре відомо: наприклад, у Project Gutenberg можна побачити 60 тисяч безкоштовних книг.

Детальніше про дудл про Гутенберга: дивіться відео

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