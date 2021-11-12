Дудл вшановує митця зі світовим ім'ям Йоганнеса (Яна) Вермера, який творив у епоху бароко. Його вважають одним із найвидатніших художників усіх часів у Нідерландах.

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Новий дудл від Google – про Яна Вермера

Цього дня, 12 листопада, у 1995 році в Національній галереї мистецтв Вашингтона відкрили виставку робіт Яна Вермера. Там змогли зібрати аж 21 із 35 відомих його картин. І цього ж дня, наскільки відомо історикам мистецтва, Вермера хрестили. А от точна дата народження його, на жаль, невідома.

Ян Вермер народився в Делфті у Нідерландах у період розквіту країни у 1632 році. Про раннє життя митця можна хіба здогадуватися за його ранніми міфологічними картинами. Спершу, вочевидь, він прагнув показувати щось історичне, але вже у 1650-х роках почав малювати тонко освітлені інтер’єри зі складною символікою.

Власне, саме цей стиль із традиційними голландськими мотивами став його візитівкою. Так Вермер створив, зокрема, відомий чи не кожній людині у світі шедевр – "Дівчина з перловою сережкою" 1665 року. Цю картину нині показують у музеї Мауріцгейса в Гаазі.



Дудл про Яна Вермера 12 листопада 2021 року / Фото Google

Що показує дудл про Яна Вермера:

У його центрі – картина "Жінка, яка пише листа зі служницею" (1670 – 1671).

Ліворуч – "Алегорія живопису" (1666 – 1668).

А праворуч – "Дівчинка, яка читає листа біля відкритого вікна" (1657 – 1659).

До слова, в останній роботі у 1979 році завдяки рентгенівському знімку знайшли прихованого Купідона. Як згодом виявилося, його чомусь замалював інший художник. На щастя, оригінальне зображення вдалося відновити.

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