Рудольф Вайгль – польський винахідник, лікар, імунолог. Саме він зробив першу ефективну вакцину проти епідемічного тифу – однієї з найдавніших та найбільш заразних хвороб людства.
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Новий дудл від Google – до дня народження Рудольфа Вайгля
Рудольф Вайгль: коротка біографія
- Народився Рудольф Стефан Вайгль 2 вересня 1883 року в австро-угорському місті Пшеров (тепер розташоване на території Чехії).
- З дитинства виявив інтерес до біології, і науки у цій сфері вивчав не абиде, а у Львівському університеті (на той час – польському).
- У 1914 році Вайгль став паразитологом в армії – Війську Польському. А в 1920 його призначили професором кафедри загальної біології університету Львова.
Вакцина проти тифу – те, чим світ завдячує Вайглю
- Вже тоді, у період Першої світової війни, медики знали, що тиф між людьми передається через вошей. Рудольф Вайгль почав вивчати цей процес у лабораторних умовах.
- Застосувавши передові методи дослідження, Вайгль з'ясував увесь процес інфікування та розмноження смертоносних бактерій. Але на створення вакцини пішли десятиліття.
- Перша людина отримала вакцину проти епідемічного тифу у 1936 році. Розробником її був саме Рудольф Вайгль.
Заслуга Вайгля – і тисячі врятованих життів під час окупації
- Під час Другої світової війни гітлерівська Німеччина окупувала Польщу. Під контролем нацистів Рудольф Вайгль був змушений відкрити завод із виробництва вакцин.
- Але зробив він це не просто так, а з благородною метою – на той завод на роботу чоловік наймав сусідів, друзів та колег, яким загрожувало переслідування нацистського режиму.
- Річ у тім, що Рудольф Вайгль мав певну преференцію в очах окупантів, оскільки був німцем за походженням (хоч і вважав себе поляком).
Дудл від Google до дня народження Рудольфа Вайгля / Фото Google
Нині Рудольфа Вайгля шанують як видатного вченого та героя. Його роботи відзначені двома номінаціями на Нобелівську премію.
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