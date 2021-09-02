Рудольф Вайгль – польський винахідник, лікар, імунолог. Саме він зробив першу ефективну вакцину проти епідемічного тифу – однієї з найдавніших та найбільш заразних хвороб людства.

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Рудольф Вайгль: коротка біографія

Народився Рудольф Стефан Вайгль 2 вересня 1883 року в австро-угорському місті Пшеров (тепер розташоване на території Чехії).

З дитинства виявив інтерес до біології, і науки у цій сфері вивчав не абиде, а у Львівському університеті (на той час – польському).

У 1914 році Вайгль став паразитологом в армії – Війську Польському. А в 1920 його призначили професором кафедри загальної біології університету Львова.

Зверніть увагу: тоді мільйони людей у Європі страждали від тифу, і талановитий вчений вирішив знайти спосіб зупинити його поширення. Так у Львівському університеті й було створено Інститут дослідження висипного тифу.

Вакцина проти тифу – те, чим світ завдячує Вайглю

Вже тоді, у період Першої світової війни, медики знали, що тиф між людьми передається через вошей. Рудольф Вайгль почав вивчати цей процес у лабораторних умовах.

Застосувавши передові методи дослідження, Вайгль з'ясував увесь процес інфікування та розмноження смертоносних бактерій. Але на створення вакцини пішли десятиліття.

Перша людина отримала вакцину проти епідемічного тифу у 1936 році. Розробником її був саме Рудольф Вайгль.

Заслуга Вайгля – і тисячі врятованих життів під час окупації

Під час Другої світової війни гітлерівська Німеччина окупувала Польщу. Під контролем нацистів Рудольф Вайгль був змушений відкрити завод із виробництва вакцин.

Але зробив він це не просто так, а з благородною метою – на той завод на роботу чоловік наймав сусідів, друзів та колег, яким загрожувало переслідування нацистського режиму.

Річ у тім, що Рудольф Вайгль мав певну преференцію в очах окупантів, оскільки був німцем за походженням (хоч і вважав себе поляком).

Варто знати: тоді він врятував приблизно 5 тисяч людей – як завдяки роботі на заводі, так і завдяки вакцині, яку таємно передавав до гетто та німецьких концтаборів.



Дудл від Google до дня народження Рудольфа Вайгля / Фото Google

Нині Рудольфа Вайгля шанують як видатного вченого та героя. Його роботи відзначені двома номінаціями на Нобелівську премію.

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