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Лотфі Заде та його Нечіткі множини

Лютфі Алескерзаде – таким є справжнє ім'я вченого – народився в Баку 4 лютого 1921 року. Студентські роки він провів у США, де навчався на аспірантурі в Массачусетському технологічному інституті. А згодом став професором Каліфорнійського університету (Берклі).

Першою значною науковою роботою Заде стала його дисертація, присвячена питанням частотного аналізу нестаціонарних ланцюгів. Вона принесла йому й перше міжнародне визнання.

З того часу він одне за одним робив різноманітні наукові відкриття, які знаходили визнання в усьому світі й ставали класичними.

У 1959 році професор переїжджає до Каліфорнії, де починає працювати на кафедрі електротехніки Каліфорнійського Університету в Берклі.

В цей час він видає ряд публікацій, у яких пропонує теорії та ідеї, що стали джерелом багатьох сучасних підходів до аналізу систем і автоматичного управління.

До середини шістдесятих років Лотфі Заде вже був відомим фахівцем в області теорії систем, теорії автоматичного керування та їх додатків.

Головна праця

У 1965 році у віці 44 років у журналі "Information and Control" вчений публікує головну працю свого життя — "Нечіткі множини". Ця робота має велике історичне значення, вона дала поштовх новому науковому напрямку, яке викликало потужний резонанс у всьому світі.

Основна ідея полягала в тому, що реальні людські міркування, що спираються на природну мову, не можуть бути описані в рамках традиційних математичних формалізмів. Введення нечітких множин забезпечило основу для розвитку гнучкого підходу до аналізу міркувань і моделювання складних систем, поведінка яких описується швидше лінгвістичними, ніж числовими змінними.

Стаття ініціювала величезний потік публікацій в області нечіткої математики, яка не вичерпується досі. Цю працю від моменту публікації цитували майже 100 000 разів.

Теорія запропонувала альтернативу жорстким "чорно-білим" параметрам традиційної логіки й натомість дозволила встановити більш неоднозначні або "нечіткі" межі, які точніше імітують те, як люди бачать світ. З того часу ця концепція була застосована у величезному діапазоні технологічних застосувань — від системи японської підземки до алгоритмів, які забезпечують безпеку автомобілів на дорозі.

Професор є автором понад 240 наукових статей. Сьогодні в різних країнах світу випускається близько 25 наукових журналів, пов'язаних з теорією нечіткої логіки, і публікуються тисячі статей по нечіткій логіці.