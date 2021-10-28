Кано Дзіґоро називають батьком дзюдо. Цей видатний японець створив одне з найпопулярніших у світі єдиноборств.

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Google випустив дудл про Кано Дзіґоро: хто це та чим відомий

Дудл від Google, випущений 28 жовтня, створила художниця Синтія Ченг із Каліфорнії. Цього разу дудл складається з серії анімованих малюнків, присвячених 161 дню народження видатного японця, якого називають батьком дзюдо.

Мовиться про професора Кано Дзіґоро. Він бачив бойове мистецтво як спосіб об’єднати людей, навіть коли вони кидають один одного на килимок.

Слово "дзюдо", до слова, означає "м’який шлях". Власне, цей спорт побудований на відповідних принципах – справедливості, ввічливості, безпеки та скромності.

Коротка біографія Кано Дзіґоро

Він народився в 1860 році у Мікаге (нині – частина Кобе), але у 11 років переїхав до Токіо разом із батьком. Вже у школі його вважали вундеркіндом. Однак хлопець не був фізично сильним та витривалим.

та витривалим. Щоб розвинути в собі силу, Кано вирішив вивчати бойове мистецтво джиу-джитсу. Свого майстра-наставника він знайшов, коли навчався у Токійському університеті. Та не аби кого, а колишнього самурая – Фукуду Хатіносуке.

Свого майстра-наставника він знайшов, коли навчався у Токійському університеті. Та не аби кого, а колишнього самурая – Фукуду Хатіносуке. Під час спарингу у джиу-джитсу вперше, власне, народилося дзюдо. Кано додав елементи західної боротьби, щоб покласти свого набагато більшого суперника на килимок.

Кано додав елементи західної боротьби, щоб покласти свого набагато більшого суперника на килимок. Далі Дзіґоро усунув із джиу-джитсу найнебезпечніші прийоми, і так створив дзюдо – безпечний вид спорту, заснований на особистій філософії Кано про максимально ефективного використання енергії й життя заради процвітання себе та інших.

про максимально ефективного використання енергії й життя заради процвітання себе та інших. У 1882 році Кано відкрив власне додзьо – тренажерний зал бойових мистецтв Кодокан дзюдо у Токіо, де й продовжував розвивати дзюдо багато років. Саме цей рік вважають початком нового бойового мистецтва.

Ось такий вигляд має дудл про Кано Дзіґоро: дивіться фото

До слова, Кано Дзіґоро також вітав і жінок у цьому виді спорту – з 1893 року. А тепер, що приємно, ми маємо й українську чемпіонку – Дарію Білодід, яка у 2021 році в тому ж Токіо здобула бронзову нагороду Олімпійських ігор.

Тут доречно провести ще одну паралель: саме Кано Дзіґорі став першим азійським членом Міжнародного олімпійського комітету (МОК) у 1909 році. А у 1960 році МОК затвердив дзюдо як офіційний олімпійський вид спорту.