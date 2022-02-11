Хто такий Еліес Кампо: Telegram офіційно прокоментував скандальне інтерв'ю виданню Wired

Лише вчора, 10 лютого, ми писали про матеріал Wired, у якому журналіст видання наводить кілька інтерв'ю з діючими та колишніми працівниками Telegram. Тоді ж виявилося, що один з респондентів збрехав.

Джерело змогло отримати офіційний коментар від компанії. У ньому Telegram офіційно спростовує причетність Еліеса Кампо до месенджера.

Раніше Видання Wired взяло інтерв'ю у колишнього топменеджера Telegram, а той виявився шахраєм

Що кажуть у Telegram

Нагадаємо, виданню Wired Еліес Кампо представився колишнім топменеджером Telegram, який начебто добре знав засновника компанії Павла Дурова і неодноразово з ним розмовляв.

Еліес Кампо ніколи не працював у компанії Telegram, не кажучи вже про те, щоб очолювати що-небудь. У 2016 році він займався волонтерською роботою, і йому було надано тимчасову адресу електронної пошти, яка згодом була анульована. Він ніколи не отримував ніякої грошової компенсації від Telegram і не укладав з нами ніяких контрактів. Розмов з Павлом Дуровим, на які він посилається в статті, ніколи не було,

– заявили "Коду Дурова" в пресслужбі месенджера.

Судячи з нової публікації джерела, у Wired на прохання про коментар не відповіли. Так само мовчить і Еліес Кампо.

Еліес Кампо: що відомо