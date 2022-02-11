Джерело змогло отримати офіційний коментар від компанії. У ньому Telegram офіційно спростовує причетність Еліеса Кампо до месенджера.
Раніше Видання Wired взяло інтерв'ю у колишнього топменеджера Telegram, а той виявився шахраєм
Що кажуть у Telegram
Нагадаємо, виданню Wired Еліес Кампо представився колишнім топменеджером Telegram, який начебто добре знав засновника компанії Павла Дурова і неодноразово з ним розмовляв.
Еліес Кампо ніколи не працював у компанії Telegram, не кажучи вже про те, щоб очолювати що-небудь. У 2016 році він займався волонтерською роботою, і йому було надано тимчасову адресу електронної пошти, яка згодом була анульована. Він ніколи не отримував ніякої грошової компенсації від Telegram і не укладав з нами ніяких контрактів. Розмов з Павлом Дуровим, на які він посилається в статті, ніколи не було,
– заявили "Коду Дурова" в пресслужбі месенджера.
Судячи нової публікації джерела, у Wired на прохання про коментар не відповіли. Так само мовчить і Еліес Кампо.
Еліес Кампо: що відомо
- 8 лютого американський журнал Wired випустив статтю, в якій опублікував інтерв'ю з людиною, яка назвала себе "колишнім топменеджером Telegram".
- Пізніше завдяки анонімним джерелам, які фактично заявили те саме, що й офіційні представники, з'ясувалося, що він ніколи там не працював.
- Кампо – 36-річний іспанський інженер, який начебто раніше працював у WhatsApp, заявив, що нібито познайомився з Павлом Дуровим у 2015 році.
- Підприємця він описав як "провидця", який має найвитонченіше бачення про свій продукт. Разом з тим він стверджує, що Дуров вибудував довкола себе атмосферу таємничості – цілий культ особистості, який забороняв суперечити думці боса й вимагав звертатися до нього виключно на "ви". Найближче оточення компанії, за словами Кампо, дивиться на свого лідера "майже як на божественну фігуру".