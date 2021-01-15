15 січня пошуковик Google вирішив вшанувати новим дудлом доктора Джеймса Нейсміта. Чим він знаменитий? Саме цей чоловік винайшов мегапопулярну і сьогодні гру – баскетбол.

Новий дудл від Googl – про Джеймса Нейсміта

15 січня Google присвятив дудл канадсько-американському педагогу, професору, лікарю й тренеру – доктору Джеймсу Нейсміту. У 1891 році саме цей чоловік винайшов баскетбол, пише 24 канал.

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Перший зафіксований в історії матч відбувся у грудні, але там ще була трохи плутанина з правилами. Тож вже 15 січня наступного – 1892 – року Нейсміт публічно оголосив про нову гру та опублікував її правила.

Це сталося на сторінках шкільної газети коледжу в Спрінгфілді на ймення "Трикутник". Маючи скромний початок у гімназії, цей вид спорту переріс у міжнародного гіганта, популярного у 200 країнах.



Джеймс Нейсміт – винахідник баскетболу / Фото wikimedia

Хто такий Джон Нейсміт і як з'явився баскетбол

Джеймс Нейсміт народився 6 листопада 1861 року у Канаді.

Ступінь бакалавра з фізичного виховання здобув в Університеті Макгілла.

У 1890 влаштувався викладачем у коледж YMCA у Спрінгфілді, штат Массачусетс, США.

Ось там він і розробив, на доручення директорату, "гру для приміщень, яка могла б зайняти студентів під час суворої зими". При цьому поєднавши американський футбол, футбол та хокей на траві.



Новий дудл від Google – про баскетбол і його винахідника / Скриншот

21 грудня 1891 року Нейсміт ввів цю гру у свій клас – спершу з 10 умовними правилами, футбольним м'ячем і командами по 9 людей.

Чи сприйняли новий спорт із захватом? Ба ні, скоріше зі скепсисом. Однак баскетбол розвивався, набував популярності, і дуже швидко.

1936 року в Берліні він вже був серед олімпійських видів. Джеймс Нейсміт тоді кинув перший м'яч – і так розпочав першу гру.

Дудл від Google про Нейсміта та баскетбол: дивіться відео

Нейсміт, що цікаво, вважав баскетбол способом покращити себе фізично та розумово, причому способом для всіх! Тож і не дивно, що ця гра переросла у глобальне явище поза будь-якими расовими чи гендерними бар'єрами.

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