Об'єднавши нові відкриття у фізиці та хімії з сучасними стилями імпресіонізму та романтизму, Куїнджі розробив нову техніку живопису, яка відобразила світ природи, як ніколи раніше.

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Що відомо про Куїнджі

Архип Іванович Куїнджі народився 27 січня у 1842 році у селищі Карасівка біля приморського міста Маріуполь, що в Україні, в сім'ї шевців та ювелірів. Щоб прогодувати свою сім'ю, Куїнджі в дитинстві підробляв випадковими заробітками, водночас виховуючи ранній інтерес до малювання у вільний час. Історики вважають, що продавець хліба першим помітив талант Куїнджі як художника і спонукав його піти в учні до Івана Айвазовського, популярного художника-мариніста.

Куїнджі пройшов понад 250 миль від свого рідного міста до майстерні Айвазовського у Феодосії. Попри те, що Айвазовський відмовив йому в учнівстві, Куїнджі продовжив освіту в Академії мистецтв у Санкт-Петербурзі, де брав уроки фізичної дії світла у знаменитого хіміка Дмитра Менделєєва.

Куїнджі став відомий тим, що відобразив масивні, порожні сцени у тому числі й сучасної України, такі як картина з морським пейзажем "Червоний захід сонця на Дніпрі, 1905–1908", яка досі залишається його найвідомішою роботою.



Червоний захід сонця на Дніпрі – Архип Куїнджі / Фото Wikipedia

Через обмежену увагу до європейських методів живопису жорсткі традиції академії розчарували Куїнджі. Він залишив школу, щоб писати природні пейзажі, і в 1870 став співзасновником організації художників-кочівників, відомої як "Спільнота мандрівних художників".

Спершу дудл мав виглядати, саме як легендарна картина художника, однак згодом його перемалювали зобразивши на ньому самого Куїнджі та його відомі роботи.



Ранні скетчі та фінальний дудл / Фото Google

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