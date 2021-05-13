Дудл від Google 13 травня ілюстрований художницею з Польщі Діксі Леотою. А присвячений він 130-річчю від дня народження іншою польської художниці, дизайнера, ілюстратора та сценографа Зофії Стриєньської.

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Новий дудл від Google – про Зофію Стриєньську

Її вважають однією з найвизначніших мисткинь у стилі ар-деко першої половини ХХ століття. Роботи Стриєньської – сміливі й авантюрні, сповнені художньої виразності.

Народилася Зофія (тоді ще Любаньська) 13 травня 1891 року в Кракові. Шлях у мистецтві розпочала з карикатур на покупців у магазині свого батька.

на покупців у магазині свого батька. Тоді ж за нею зауважили унікальне вміння помічати та відтворювати деталі. Так дуже швидко малювання стало пристрастю її життя.

Прикро, але прогресу у цій сфері перешкоджали усталені гендерні бар'єри: зокрема, Мюнхенська академія образотворчих мистецтв, навчанням у якій марила дівчина, традиційно давала вищу освіту чоловікам.

Що зробила Зофія?

Вистригла волосся (налисо!), вдягла чоловічий одяг (свого брата Тадеуша) і пішла туди вчитися (за документами того ж Тадеуша).

Тільки через рік її викрили (та й то через чутки, що "Тадеуш" може бути "гермафродитом"). Тож Зофія змушена була повернутися у Краків (просто боялася підставити брата).

Та все це жінку це не зупинило – вона багато малювала, особливо натхнена історією своєї національної ідентичності, польським фольклором. Це й стало її візитівкою.



Яскравий приклад творчості Зофії Стриєньської / Фото MutuAlart

Польща якраз відновила незалежність у 1911 році. Тож серія сюрреалістичних літографій Зофії 1917 року "Bożki Słowiańskie" мала величезний успіх:

Її друкували буквально на всьому – починаючи з листівок і закінчуючи обгортками цукерок.

На жаль, особисте життя художниці склалося не ідеально.



Свого чоловіка – Кароля Стриєньського – вона кохала шалено. І так само шалено ревнувала – цілком небезпідставно. Зрештою, пара розійшлася. Померла Зофія насамоті, у 1976 році.



Успіх мисткині принесла натхненність національною польською ідентичністю / Фото MutuAlart

Погляд на її картини запалює мене рости художницею і навчатися власної культури,

– сказала Леота, творчиня дудла про Стриєньську.

У, власне, дудлі – малюнок, натхненний панно "Чотири пори року" з алегоріями місяців та створеними Стриєньською зображеннями польського села під час жнив.



Новий дудл від Google – про Зофію Стриєньську / Фото Google

Більше про дудл і Зофію Стриєньську – дивіться у відео:

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