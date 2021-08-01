Хто така Турканська людина і чому Googl присвятив їй новий дудл

Турканська людина або Турканський хлопчик – так називають скелет підлітка, який жив півтора мільйона років тому. Розповідаємо, чим він особливий і чому 1 серпня Googl випустив про нього дудл.

Річ у тім, що саме в серпні 1984 року кенійський антрополог Камойя Кімеу знайшов рештки цього скелета на своїй батьківщині, біля озера Туркана у річищі висохлої ріки Наріокотоме. От пошуковик і згадав про це у своєму дудлі.

До слова Дудл-ігри на острові Чемпіонів: Google по-особливому відзначив відкриття Олімпіади в Токіо

Хто такий Турканський хлопчик

Турканський хлопчик, Турканська людина, Nariokotome Boy – це все про нього.

Якщо говорити мовою науки, то це знахідка за номером KNM-WT 15000 із-під озера Туркана в Кенії.

Якщо "людською" мовою – то це скелет юнака, який мешкав на Землі приблизно півтора мільйона років тому.

Цього хлопця вважають представником виду Homo ergaster (людина працююча, або, як іще кажуть, африканський тип людини прямоходячої – Homo erectus).

варто пам'ятати ось що – Турканський хлопчик є одним із найповніших із будь-коли знайдених скелетів ранньої людини!



Турканський хлопчик, реконструкція / Фото Neanderthal Museum

Первісному юнаку на момент смерті було приблизно 11 – 16 років. Його зріст становив 160 сантиметрів, а вирости він міг, як кажуть вчені, до 180 з вагою до 68 кілограмів.

Скелету юнака характерні ознаки, яких у людини розумної, Homo sapiens, вже не було: низьке чоло, великі надбрівні дуги, відсутність підборіддя.

Однак є в же й ознаки, яких не було у давніших гомінідів: більший мозок, довші руки та ноги, ніс не плоский, а вже виступає.



Дудл від Googl 21 серпня розповідає про Турканського хлопчика / Фото Google

Варто знати Археологи розкопали давнє поховання на Мамай-Горі у Запорізькій області: відео