49 дисертацій: хто така Лаура Бассі й чому Google присвятив їй новий дудл

Ушановуємо Лауру Бассі – саме такий дудл випустив пошуковик Google 17 квітня. Річ у тім, що Лаура Марія Катеріна Бассі – перша в Європі професорка з фізики.

Бассі – авторка видатних наукових праць XVIII століття з механіки та гідродинаміки. А 17 квітня 1732 року у Болонському університеті її затвердили як кандидатку на звання докторки наук (вже 12 травня вона його отримала).

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Лаура Марія Катеріна Бассі – перша в Європі професорка з фізики

Другий закон Ньютона (закон руху – основний закон динаміки), якщо простими словами, звучить так: прискорення об'єкта залежить від двох змінних – сили, яка на об'єкт впливає, і маси цього ж об'єкта.

До чого це ми? Річ у тім, що крізь призму цього закону зручно роздивитися значення італійської науковиці, фахівчині у царинах анатомії, біології, а ще й філософії та фізики, професорки Лаури Бассі.

Народилася Лаура у 1711 (в Болоньї, яка тоді була частиною Папської держави, а нині в Італії).

Активний розум її помітили змалку. Дечому вдавалося навчитися офіційно.

А от математики, фізики й медицини її навчали таємно – на той час ці науки були "зарезервованими" чоловіками.

Отже, 17 квітня 1732 року Лаура Марія Катеріна Бассі успішно захистила – вдумайтеся – 49 дисертацій. 49. З фізики, логіки та метафізики. Не дивно, що саме вона стала однією з перших жінок у Європі, які отримали докторський ступінь

Лаура Бассі / Фото wikimedia

Бассі та гендерна рівність

Активна наукова робота геть не завадила Лаурі Бассі вийти заміж та народити вісьмох дітей. Однак вона все життя боролася за гендерну рівність в освіті й науці.

Навіть попри її видатні досягнення, через стереотипи й інтриги чоловічої частини наукового товариства Лауру не допустили до елітного клубу вчених (так званий "Бенедеттіні").

Не дозволяли їй і читати лекції студентам – попри статус доктора наук. Щоб донести знання до охочих, доводилося організовувати такі лекції вдома.

На жаль, через два роки вона померла. Але померла переможицею.

Більше про дудл від Google про вшанування Лаури Бассі: дивіться відео

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