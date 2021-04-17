Бассі – авторка видатних наукових праць XVIII століття з механіки та гідродинаміки. А 17 квітня 1732 року у Болонському університеті її затвердили як кандидатку на звання докторки наук (вже 12 травня вона його отримала).

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Лаура Марія Катеріна Бассі – перша в Європі професорка з фізики

Другий закон Ньютона (закон руху – основний закон динаміки), якщо простими словами, звучить так: прискорення об'єкта залежить від двох змінних – сили, яка на об'єкт впливає, і маси цього ж об'єкта.

До чого це ми? Річ у тім, що крізь призму цього закону зручно роздивитися значення італійської науковиці, фахівчині у царинах анатомії, біології, а ще й філософії та фізики, професорки Лаури Бассі.

Народилася Лаура у 1711 (в Болоньї, яка тоді була частиною Папської держави, а нині в Італії).

Активний розум її помітили змалку. Дечому вдавалося навчитися офіційно.

А от математики, фізики й медицини її навчали таємно – на той час ці науки були "зарезервованими" чоловіками.

У 1732 – у 21 рік – жінка власним прикладом довела, що має і достатню силу (розумову), і достатню вагу (наукову), щоб не тільки прискоритися у власній кар'єрі, а й прискорити науковий прогрес.

Отже, 17 квітня 1732 року Лаура Марія Катеріна Бассі успішно захистила – вдумайтеся – 49 дисертацій. 49. З фізики, логіки та метафізики. Не дивно, що саме вона стала однією з перших жінок у Європі, які отримали докторський ступінь

Лаура Бассі / Фото wikimedia

Бассі та гендерна рівність

Активна наукова робота геть не завадила Лаурі Бассі вийти заміж та народити вісьмох дітей. Однак вона все життя боролася за гендерну рівність в освіті й науці.

Навіть попри її видатні досягнення, через стереотипи й інтриги чоловічої частини наукового товариства Лауру не допустили до елітного клубу вчених (так званий "Бенедеттіні").

Не дозволяли їй і читати лекції студентам – попри статус доктора наук. Щоб донести знання до охочих, доводилося організовувати такі лекції вдома.

Аж у 1776 році Болонська академія наук визнала її професоркою (захист дисертацій, ще раз нагадаємо, був у 1732). Тільки тоді Бассі стала першою жінкою з офіційною викладацькою посадою в європейському університеті.

На жаль, через два роки вона померла. Але померла переможицею.

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