Хто така Христина Пізанська і чому Google присвятив їй дудл
Джерело:Google
Новий дудл від Googl побачив світ 11 вересня. Цього дня 657 років тому народилася Христина Пізанська.
Це італійка, яка мешкала при дворі французьких королів на межі XIV – XV століть. А ще – це феміністська письменниця, поетеса та філософиня.
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Новий дудл від Google – про Христину Пізанську
11 вересня 2021 виповнилося 657 років від народження італійської письменниці та поетеси Крістін де Пізан (Христини Пізанської).
- Її вважають першою жінкою в Європі, яка заробляла на життя тільки професійним письменництвом.
Христина Пізанська: коротка біографія
Крістін де Пізан народилася у Венеціанській Республіці у 1364. Однак більшість життя мешкала у Франції. Дитинство, зокрема, провела у бібліотеках при дворі короля Карла V, у якого її батько служив придворним астрологом.
- З пером і любов'ю до літератури Крістін почала писати романтичні балади – у 1393 році.
І раптом її творчість буквально захопила цілу вервичку могутніх покровителів (враховуючи й короля Карла VI). Загалом де Пізан опублікувала 10 томів поезії (41 твір).
Дудл про Христину Пізанську / Фото Google
Геть "Романтику троянд"
У 1400-х роках Христина Пізанська відіграла визначну роль в одному з перших середньовічних літературних дискурсів, відомому як "Романтика троянд". Жінка засудила ставлення до жінок як людей другого сорту.
- У 1405 році вона написала "Книгу про Град Жіночий", яка фактично є провісницею сучасного фемінізму.
У творі де Пізан змальовувала жінок мудрих, жінок-лідерів, чим сміливо кинула виклик жінконенависництву і принизливим кліше щодо жіноцтва, поширеним у культурі Середньовіччя.
Більше про Христину Пізанську та дудл на її честь: дивіться відео
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