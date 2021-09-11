Це італійка, яка мешкала при дворі французьких королів на межі XIV – XV століть. А ще – це феміністська письменниця, поетеса та філософиня.

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Новий дудл від Google – про Христину Пізанську

11 вересня 2021 виповнилося 657 років від народження італійської письменниці та поетеси Крістін де Пізан (Христини Пізанської).

Її вважають першою жінкою в Європі, яка заробляла на життя тільки професійним письменництвом.

Христина Пізанська: коротка біографія

Крістін де Пізан народилася у Венеціанській Республіці у 1364. Однак більшість життя мешкала у Франції. Дитинство, зокрема, провела у бібліотеках при дворі короля Карла V, у якого її батько служив придворним астрологом.

З пером і любов'ю до літератури Крістін почала писати романтичні балади – у 1393 році.

І раптом її творчість буквально захопила цілу вервичку могутніх покровителів (враховуючи й короля Карла VI). Загалом де Пізан опублікувала 10 томів поезії (41 твір).



Дудл про Христину Пізанську / Фото Google

Геть "Романтику троянд"

У 1400-х роках Христина Пізанська відіграла визначну роль в одному з перших середньовічних літературних дискурсів, відомому як "Романтика троянд". Жінка засудила ставлення до жінок як людей другого сорту.

У 1405 році вона написала "Книгу про Град Жіночий", яка фактично є провісницею сучасного фемінізму.

У творі де Пізан змальовувала жінок мудрих, жінок-лідерів, чим сміливо кинула виклик жінконенависництву і принизливим кліше щодо жіноцтва, поширеним у культурі Середньовіччя.

Більше про Христину Пізанську та дудл на її честь: дивіться відео

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