Windows 11 можна отримати безкоштовно, однак є важлива умова

Нова Windows 11 буде випущена у ролі безкоштовного оновлення для власників ліцензійних версій Windows 10. Але, схоже, можливість безкоштовно оновитися до системи нового покоління буде і у користувачів старіших систем Microsoft, включаючи Windows 7, Windows 8 і Windows 8.1.

Натяк на це був виявлений у файлі Pkeyconfig в ранній збірці Windows 11. У ньому присутні дані про активацію операційної системи.

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Зміст файлу вказує на те, що для власників ліцензій старіших операційок від Microsoft теж буде доступна можливість оновлення до останньої версії ОС за допомогою офіційних інструментів Media Creation Tool або Update Assistant.

Які саме операційні системи оновляться до Windows 11 безкоштовно:

Windows 7;

Windows 8;

Windows 8.1;

та Windows 10.

Мовиться про дуже ранню збірку Windows 11, в якій, як відомо, залишилося багато всього від поточної Windows 10. Тому не виключена ймовірність, що ближче до офіційного релізу Windows 11 компанія Microsoft може чимало змінити.

Утім, швидше за все, редмондський гігант продовжить практику надання безкоштовних оновлень до останньої версії ОС прийняту ще після виходу Windows 10.

Нагадаємо, що підтримка Windows 7 була офіційно припинена у минулому році. Платну підтримку для корпоративних користувачів цієї версії операційної системи компанія продовжила до 2023 року.

Коли презентують Windows 11

Microsoft, ймовірно, підтвердить або спростує інформацію щодо безкоштовних оновлень до Windows 11 на презентації, яка відбудеться 24 червня. У рамках цього заходу розробники розкажуть багато подробиць про нову версію Windows.