Хто міцніший: Galaxy S21 Ultra і iPhone 12 Pro Max випробували у дроп-тесті

Samsung презентував лінійку смартфонів Galaxy S21. Ще до офіційного старту продажів новинку почали отримувати блогери, які активно проводили над смартфонами "експерименти”" Один з них – тест на міцність, в якому Galaxy S21 Ultra зійшовся з iPhone 12 Pro Max.

Джерело: YouTube EverythingApplePro EAP

Випробування блогер проводив у кілька етапів. Цікаво, що суттєвою стала відмінність лише у третьому випробуванні – при падінні з висоти близько 3 метрів.

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Хто міцніший

Перші проблеми у Galaxy S21 Ultra проявились раніше. Після падіння на тильну сторону. У той же час iPhone 12 Pro Max, пережив падіння на екран. А скло у Samsung Galaxy S21 Ultra тріснуло. Очевидно, що покриття Ceramic Shield (яке є в iPhone) виявилося міцніше Gorilla Glass Victus.

А от у падінні на задню панель iPhone 12 Pro Max дав тріщини, при цьому Samsung Galaxy S21 Ultra залишився майже неушкодженим. Єдине, що з блоку камери смартфона вилетіла оптика телеоб'єктива.

Та в підсумку, блогер радить обидва смартфони новити у захисних чохлах.

Нагадаємо, Galaxy S21 Ultra поки не надійшов у продаж в Україні. Його можна тільки передзамовити за ціною 37 тисяч гривень.

В той же час iPhone 12 Pro Max на українському ринку коштує 41 999 гривень.