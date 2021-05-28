Будівництво нової фабрики Tesla під Берліном і раніше стикалося з протидією, але тепер конфлікт перейшов на новий рівень. Під час пожежі загорілися кабелі електропередач. Їх облили пальним.

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Хто й чому вчинив підпал

Німецький канал RBB24 розповів, що вночі в середу на місці майбутньої Gigafactory Berlin загорілися кабелі, що лежать на землі. Потім вогонь перекинувся на дерева по сусідству. За попередніми даними поліції, діяли кілька порушників, які пошкодили кабелі та облили їх займистою рідиною.



Місце пожежі розташоване всього в 500 метрах від заводу / Фото TNN

Підозрюваних поки немає, але в соцмережах поширили заяву з визнанням провини від імені так званої "Групи Вулкан" (Vulkangruppe). У листі вони повідомляють, що метою цієї акції була саме компанія Tesla.

У ніч з 25 на 26 травня 2021 ми перервали подачу електроенергії на будівельному майданчику Tesla Gigafactory в Грюнхайді під Берліном, підпаливши шість високовольтних кабелів, прокладених над землею. Tesla не є ні зеленою, ні екологічною, ні соціальною. Наш вогонь виступає проти брехні зелених автомобілів,

– йдеться в заяві.

Енергокомпанія, котра володіє кабелями, вже повідомила, що атака активістів не завадила будівництву фабрики. Пожежа не призвела до відключення електроенергії, пише Electrek.

Gigafactory Berlin – важливий елемент експансії компанії на автомобільний ринок Європи й, особливо, для просування Model Y і нового покоління електромобілів. Проти будівництва на цьому місці виступали захисники навколишнього середовища, мотивуючи це тим, що вирубка лісу під будмайданчик шкодить місцевим тваринам.