Американці планують повернутися на Місяць в межах програми "Артеміда". Поряд з цим, на Місяць збираються й китайці, які, ймовірно, зможуть здійснити висадку у 2028 – 2030 роках. Про плани висадки заявляла навіть Росія, хоча це більше схоже на піар-хід, адже самостійно країна, очевидно, не здатна на таку місію.

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Перший неамериканець на Місяці

Пілотована висадка в межах "Артеміди" відбудеться приблизно у 2025 – 2026 роках. До цих термінів слід ставитися обережно, адже постійно відбуваються перенесення та інші затримки. США не поспішає, адже "місячні перегони", як то було у 60-х роках попереднього століття, – відсутні. Та, однозначно, NASA випередить Китай на Місяці. А це значить, що першим неамериканцем на поверхні Місяця може стати хтось із партнерів NASA за програмою "Артеміда".

Про плани "стати першими неамериканцями на Місяці" оголосила Японія, яка є давнім та надійним партнером США у космосі. Нагадаймо, що нещодавно у "Країні Сонця, що сходить" оголосили про новий набір астронавтів. Тому, цілком ймовірно, що саме хтось з "новачків" стане першим японцем, що висадиться на поверхні нашого супутника.

І все ж не слід забувати, що намір – це одне, а реальність може бути зовсім іншою. У NASA є й інші давні та надійні партнери, які, ймовірно, теж претендуватимуть на своєрідну "першість": Канада та європейські країни в лиці Європейського космічного агентства (ESA). Так, наприклад, Канада змогла "забронювати місця" для "свого" астронавта у місії Artemis II – тоді космічний корабель здійснить пілотований обліт супутника.