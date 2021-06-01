Відстежити, хто ще, крім вас, бере ваш смартфон, можна за допомогою спеціального додатку під назвою WTMP. Він фіксує усі випадки активації екрану і робить знімок на фронтальну камеру кожен раз, коли хтось натискає кнопку живлення.

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Знімка не буде, якщо хтось просто взяв смартфон в руки, наприклад, щоб перекласти його.

Як сфотографувати того, хто бере телефон:

Скачайте додаток WTMP з Google Play;

Запустіть його і надайте необхідні дозволи;

Увімкніть додаток натисканням на кнопку On;

Вийдіть з нього, заблокуйте смартфон і зніміть блокування.

Тепер усі випадки активації екрану фіксуватимуться на фото. Однак додаток для вашої ж безпеки ще й відзначає випадки вдалих та невдалих разблокувань. Тобто, якщо хтось зніме блокування відбитком або введенням пароля, додаток це запам'ятає.

Мало того, що додаток це запам'ятає, він ще й розповість вам, що у когось також є доступ до вашого пристрою. Причому неважливо, правильно людина ввела пароль чи ні. Якщо спроба розблокування була невдалою, також враховуватиметься їх загальна кількість.



Тепер ви зможете дізнатися, хто намагався скористатися смартфоном без дозволу / Фото Unsplash

Особливо круто, що знімок створюється непомітно для того, хто намагається розблокувати смартфон. Пристрій робить його миттєво без візуальних або звукових сповіщень. Просто камера фіксує того, хто взяв смартфон, і зберігає знімок у додаток.

Як подивитися, хто брав ваш телефон

Після того, як ви взяли смартфон, потрібно відкрити WTMP і переглянути історію розблокувань. Якщо все добре, ви побачите лише себе, проте, якщо хтось брав в руки ваш смартфон, ви побачите і тих, хто це собі дозволив.

Для вашої ж зручності WTMP записує взагалі всі дії, які робить людина, що бере ваш смартфон в руки.

Наприклад, якщо людина відразу прикладає палець до сканера, значить, вона знає, що робить, і це вже не перший подібний випадок. А, якщо вона спершу заходить на екран блокування і намагається ввести пароль, значить, реального доступу до пристрою немає.



Тепер ви знаєте, як зробити свій смартфон безпечнішим / Фото Unsplash

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Щоправда є кілька недоліків, але вони залежать швидше від апаратних особливостей вашого смартфона. Наприклад у вас може бути фронтальна камера з доволі вузьким кутом огляду. На практиці це майже не відіграє ніякої ролі, адже щоб взагалі не потрапити на знімок камери людині потрібно буде відвернути смартфон у бік.