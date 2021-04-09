Інформацією про запуск нових пристроїв від тайванського виробника HTC поділилося видання DigiTimes, посилаючись на анонімні джерела. За їх словами, вже в цьому кварталі компанія представить нові смартфони з підтримкою 5G, а також якісь AR/VR-продукти.

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Що відомо про новинки

Формальним підтвердженням швидкого анонсу є те, що HTC знизила ціну на свій перший 5G-смартфон — HTC U20 5G. Зараз він коштує 490 доларів США. Це рівень, який дозволить конкурувати з подібними за характеристиками моделями інших брендів, включаючи Xiaomi, Oppo та Vivo.

Що стосується AR/VR-продуктів, повідомляється, що HTC розширить сімейство VIVE пристроями для спілкування, навчання і робочих завдань. Детальнішої інформації поки немає.

Всі ці продукти, за словами джерел, планується випустити вже в поточному кварталі. Однак є ймовірність, що їх запуск буде відкладений у зв'язку з глобальним дефіцитом.

Компанія HTC, на жаль, не є однією з тих компаній, чиї пристрої щороку очікують мільйони людей, слідкуючи за кожною її новиною. Виробник не часто з'являється у новинах і рідко робить гучні анонси. Хоча колись випускав хороші та популярні смартфони, та навіть виготовляв для Google смартфони серії Nexus.