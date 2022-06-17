Хроніки Рогозіна: Twitter нарешті заблокував главу "Роскосмосу" через висловлювання про Україну

Дмитро Рогозін відомий гострими та, як правило, недоречними висловами. Він є одним із найгучніших рупорів Путіна й не скупиться на випади в бік України. Схоже, його свободі слова в Twitter прийшов кінець: соцмережа забанила рашиста.

Як повідомляє сам Рогозін на своєму телеграм-каналі, блокування є тимчасовим. Однак воно буде зняте лише за умови видалення твіта, спрямованого проти України.

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Що відомо

У провокаційному дописі рашист написав таке: "Взагалі те, що виросло на місці України, являє собою екзистенційну загрозу російському народу, російській історії, російській мові та російській цивілізації. Якщо не покінчимо з ними, як, на жаль, не покінчили з ними наші діди, доведеться гинути, але закінчувати ще більшою ціною нашим онукам. Тому давайте краще ми з цим покінчимо. Раз і назавжди. Заради наших онуків."

Якщо я не підкоряюся, вони не знімуть блокування з облікового запису, де у мене понад 808 тисяч підписників. Я не вважаю моє повідомлення помилковим. Я вважаю його абсолютно вірним. Кнопку "Видалити" тиснути не буду,

– повідомляє Рогозін.

Повідомлення, яке отримав Рогозін / Фото Дмитра Рогозіна

Модератори Twitter підкреслили, що

Російський політик додає, що публікує твіти з 2009 року, коли ще займав іншу посаду. Він використовував сторінку для "полеміки з західними ЗМІ та офіційними сторінками НАТО на ЄС". Зараз його твітер веде хтось із помічників, який копіює публікації з каналу в телеграмі.

На жаль, твіттер перетворився на смітник, трибуну для екстремістів і рупор антиросійської пропаганди,

– такими словами завершується допис.

Варто зазначити, що останніми роками Рогозін використовував соцмережу скоріше для того, щоб зганьбитися перед усім світом, публікуючи різноманітну нісенітницю та вступаючи в сварки з Ілоном Маском, якого, судячи з усього, палко ненавидить. Він звинувачував мільярдера у намаганнях захопити владу в світі, дорікав йому за передачу Україні обладнання Starlink, рекомендував назви для нової соцмережі – всі дивним чином були пов'язані з туалетом. Крім того, нещодавно він оголосив список підприємств України, які хоче привласнити Росія.